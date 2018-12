El martes el presidente de Estados Unidos Donald Trump y funcionarios mexicanos migratorios de primer nivel dieron versiones radicalmente distintas sobre los grupos grandes de migrantes centroamericanos que se encuentran en la frontera, publicó CNN.En Twitter y durante la sesión televisada en vivo desde la Oficina Oval, Trump señaló que los migrantes de la denominada caravana sobre los que llevaba semanas advirtiendo estaban regresando a sus países de origen o se estaban quedando en México.“Mucha de esa gente que quería entrar al país. Y de veras iban a venir independientemente de cómo quisieran entrar. Iban a entrar, aun a la mala. Muchas de estas personas ya están yéndose y volviendo a sus países…. Si ustedes se fijan, en México ya hay muchas menos”, dijo Trump. “Y muchas de ellas van a quedarse en México, y el gobierno mexicano ha estado colaborando muy bien con nosotros. Así que eso lo agradecemos. Pero no han estado entrando a nuestro país. No podemos permitir que la gente entre así”.Sin embargo el martes autoridades inmigratorias mexicanas señalaron que muchos de los migrantes aún estaban esperando en la frontera la oportunidad de presentar su causa para el asilo en Estados Unidos —y que probablemente más de mil migrantes de la caravana ya se internaron en Estados Unidos.De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interna, hasta el lunes Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha detenido a más de mil 036 miembros de la caravana. Más de cinco mil migrantes se hallaban haciendo fila en el puerto de entrada de San Isidro a fin de pedir asilo.Según funcionarios mexicanos, estos son los pormenores más recientes sobre los migrantes de la caravana:-3 mil 400 se encuentran en albergues y carpas en Tijuana.-Mil 100 “pudieron haber cruzado hacia Estados Unidos”.-Mil 100 aceptaron voluntariamente regresar a Centroamérica con ayuda de la Organización Internacional para la Migración.-Aproximadamente el 70 por ciento son hombres.-El mayor grupo está conformado por personas de 18 a 28 años.Hablando con la prensa el martes en la Ciudad de México, el director del Instituto Nacional de Migración criticó la descripción que Trump hizo de la caravana.“La migración no debe estigmatizarse. Durante la reciente campaña electoral el presidente Trump fue el que estuvo refiriéndose como delincuentes a la caravana y a la inmigración, igual que como lo hizo para su campaña presidencial, en la que los mexicanos eran los malos. Así que ésta no es la primera ocasión en que Trump crea estas enormes campañas con un impacto que literalmente es global a través de los medios de comunicación del presidente Trump”, dijo Tonatiúh Guillén López. “Pero eso no tiene nada que ver con la realidad de la crisis humanitaria que está desarrollándose. Creo que es un error confundir una crisis humanitaria y utilizar esa crisis para los propósitos que vimos en la pasada campaña electoral”.

