El empleo de jefe de gabinete de la Casa Blanca es imposible bajo las mejores condiciones, pero el nuevo encargado del Ala Oeste de Donald Trump tiene ante sí una misión aun más difícil —que eventualmente podría convertirse en un esfuerzo por salvar la propia presidencia, publicó CNN.El próximo jefe llegará a una Casa Blanca inmersa en el escándalo, en la mira del asesor especial Robert Mueller y con los demócratas recién empoderados, en lo que está convirtiéndose, constitucionalmente hablando, en uno de los momentos más graves en la historia de Estados Unidos.La salida del actual titular, John Kelly, se da en un momento de inestabilidad y crisis notable incluso en la tumultuosa administración donde rige la agitación.El domingo Nick Ayers, quien por mucho tiempo había sido considerado el probable sucesor de Kelly después de fungir como jefe de gabinete del vicepresidente Mike Prince, anunció que no asumirá el cargo.Lo anterior deja al presidente sin ningún favorito obvio para el empleo político más difícil en un momento cuando la Casa Blanca está siendo golpeada por diversas crisis, entre ellas la guerra comercial con China, el revuelo en los mercados y la revuelta de los senadores republicanos por las políticas sobre Arabia Saudita. Y mientras se prepara para una rigurosa nueva era de supervisión demócrata, el equipo de Tump se encamina asimismo a la inminente intensificación de la campaña del Presidente para reelegirse.Por si eso no fuera poco, el juego jefe de gabinete también deberá afrontar la tarea probablemente imposible de intentar tranquilizar a un mandatario al parecer últimamente muy nervioso por los avances de Mueller, a pesar de insistir en que en la Casa Blanca todo va bien.“La administración Trump ha logrado más que cualquier otra administración federal de Estados Unidos durante sus primeros (ni siquiera) dos años de existencia y ¡la estamos pasando en grande al hacerlo!”, tuiteó el domingo Trump.En Washington abundan los rumores respecto a quién podría elegir Trump para dirigir el Ala Oeste, incluyendo los nombre del jefe de presupuesto Mick Mulvaney, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el representante Mark Meadows, quien encabeza la conservadora bancada congresista Libertad.Dos fuentes dijeron a CNN que una de las razones por las cuales no aceptó el empleo Ayers fue debido a la resistencia de la primera dama Melania Trump y de varios funcionarios de alto nivel.Dicho revuelo interno en la Casa Blanca es una de las razones por la que otros candidatos podrían pensar dos veces antes de asumir el puesto.

