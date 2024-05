Perdura legado de Bob Ross en nueva serie 'The Joy of Painting'

Nueva York.- Una nueva generación puede aprender a pintar árboles felices y a crear accidentes felices con una serie de televisión que enseña el método de pintura de Bob Ross utilizando algunas de las obras del prolífico artista que nunca antes se habían visto.

Antes de que Ross muriera en 1995 de cáncer, había completado siete cuadros para utilizarlos en la temporada 32 de "The Joy of Painting".

"Estaba muy enfermo, pero seguía trabajando en su siguiente serie porque quería seguir adelante", afirma Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc. Sus padres, Annette y Walt Kowalski, cofundaron la empresa con Ross.

Esas obras estuvieron guardadas durante casi tres décadas. Nicholas Hankins, instructor certificado de Bob Ross, ha estudiado esos siete cuadros y los pinta desde cero ante la cámara en "The Joy of Painting with Nicholas Hankins: Bob Ross' Unfinished Season", que comenzó a emitirse esta primavera en algunos mercados a través de la American Public Television. Algunos episodios están disponibles en el sitio web de PBS.

La oportunidad de "coger estos cuadros y hacer con ellos lo que Bob quería en última instancia, (para) tenerlos en el mundo haciendo feliz a la gente, es gratificante", dijo Hankins recientemente a través de Zoom. Enseña en el Bob Ross Art Workshop and Gallery, a unos 24 km de Daytona Beach (Florida), y supervisa la certificación de instructores. Hankins también utiliza seis de sus propias pinturas en este nuevo "Joy of Painting", que fue filmado y producido en WDSC-TV Daytona State College.

"Creo que Bob estaría increíblemente orgulloso de cómo estamos haciendo esto", dijo Kowalski. "No hay muchas cosas que se nos presenten en las que tengamos que preguntarnos: ¿qué hacemos? Bob fue muy específico en cómo quería que fuera todo esto en el futuro".

Hankins es una cara familiar para los devotos de Ross. Sus propios vídeos didácticos publicados en el canal de YouTube de Bob Ross recibieron más de 300 mil visitas antes de que se mencionara la idea de la televisión.

A Kowalski le fascina la respuesta online a los vídeos de Hankin. "La gente se da cuenta de que Nick no trata en absoluto de ser Bob, sino que actúa con naturalidad como él mismo y, sin embargo, sigue teniendo la misma sensación que cuando ves a Bob".

El interés por todo lo relacionado con Bob Ross surgió a raíz de la pandemia, cuando la gente se quedaba en casa y buscaba formas de pasar el tiempo. Ahora, con tantas distracciones, puede parecer que no hay suficientes horas al día para relajarse y descansar. Hankins espera que sus episodios de 30 minutos "Joy of Painting" ayuden a la gente a relajarse con el mismo espíritu que los originales.

"Espero poder continuar con esa parte del legado", afirma. "Quiero crear de verdad un entorno en el que la gente venga, se tome media hora y desconecte del mundo. Ahora lo necesitamos".

Kowalski dice que la gente solía decirle tímidamente a Ross "todo el tiempo" que se quedaban dormidos con sus episodios, pero a él no le importaba. "Me decía: 'Me encanta oír que nunca has visto un episodio mío completo'".

Si quieren pintar juntos, Hankins dice que necesitan materiales básicos como óleos, un caballete, un lienzo y pinceles. "Pero si sólo están mirando, lo único que necesitan es un vaso alto de té helado. "Eso era lo que hacía Bob", dijo, "tomar un té helado y relajarse y mirar".