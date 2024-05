Queríamos un cambio generacional y ahí está: Erick Sánchez

Ciudad de México.- Erick Sánchez se mostró contento por su convocatoria a la Copa América y por el aparente cambio generacional en la Selección Mexicana.

"Contento por ese llamado, hay compañeros nuevos, hay gente nueva y hay que tratar de apoyarnos y todos seguir por el mismo camino. La Selección está trabajando de buena forma, creo que están haciendo las cosas bien, hay que respetar eso y como digo, ahora es momento de apoyarnos y ser conscientes, queríamos un cambio generacional y ahí está, y hay que apoyarnos, principalmente al profe", dijo el mediocampista en su llegada al hotel de concentración en la Ciudad de México, donde este sábado el Pachuca se enfrentará al América en la vuelta de Cuartos de Final.

Después de que muchos nombres de jerarquía quedaron fuera del Tri, el "Chiquito" no rehúye a la responsabilidad de ser uno de los nuevos líderes y apoyar a los jugadores más jóvenes.

"Hay compañeros de experiencia, que nos pueden ayudar bastante, que tienen Mundial, que han jugado bastantes torneos importantes, y yo lo he dicho, si yo tengo que hacerlo (ser líder), yo voy a apoyar, tratar de hacer las cosas de la mejor manera y apoyar a cada uno de mis compañeros", agregó Sánchez.

Por su parte, Bryan González, joven futbolista de Pachuca y una de las novedades en la prelista, habló sobre su convocatoria y reveló el emotivo momento en el que se enteró por medio de su madre que había sido elegido por Jaime Lozano.

"Mi mamá me empezó a marcar, me dijo que qué alegría más grande que darle esa noticia en el 10 de mayo. Se me salieron las lágrimas, es una alegría muy grande, indescriptible. Me da mucha emoción porque es un esfuerzo que vengo haciendo diariamente. Esta es una oportunidad para nosotros, la trataré de aprovechar al máximo y esto es parte de todo el sacrifico que he hecho y se ve reflejado. Hay que tener los pies sobre la tierra", señaló.