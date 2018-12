El legado de George H.W. Bush

Estados Unidos— Aunque Bush sirvió como presidente hace tres décadas, sus valores y su ética parecen siglos separados de la cultura política acre de hoy. Su moneda de conexión personal era la carta manuscrita, no la explosión de las redes sociales, informó The Washington Post.Tenía una naturaleza competitiva y una ambición considerable que no eran fáciles de discernir bajo el brillo de su cortesía de Nueva Inglaterra y su generosidad. Él era capaz de dirigir campañas políticas duras y llevó a la nación a la guerra. Pero sus principales logros fueron producidos en mesas de negociación."Cuando la palabra moderación se convierte en una palabra sucia, tenemos algo que hacer para buscar el alma", escribió a un amigo en 1964, después de perder su primera oferta para el cargo electivo.A pesar de su gracia, Bush fue un tema fácil para la caricatura. Se graduó con honores en la Universidad de Yale y, a menudo, no sabía cómo hablar en público, especialmente cuando se trataba de hablar de sí mismo. Aunque fue puesto a prueba en combate cuando apenas había salido de la adolescencia, fue tildado de "debilucho" por aquellos que dudaban de tener convicciones esenciales.Esta paradoja en la imagen pública de Bush lo perseguía, al igual que los eventos domésticos. Su falta de firmeza ante una economía tambaleante produjo una caída en picada en la creciente popularidad que disfrutó después del triunfo de la Guerra del Golfo Pérsico. En 1992, perdió su candidatura para un segundo mandato como presidente."Es un logro mixto", dijo el historiador presidencial Robert Dallek. "Las circunstancias y su capacidad para manejarlas no resistieron lo que el electorado quería".Su muerte fue anunciada en un tweet por Jim McGrath, su portavoz. La causa de su muerte no fue revelada de inmediato. En 2012, anunció que tenía parkinsonismo vascular, una condición que limitaba su movilidad. Su esposa de 73 años, Barbara Bush, murió el 17 de abril.La tarde anterior al servicio de su esposa, el expresidente frágil y en silla de ruedas reunió fuerzas para sentarse durante 20 minutos antes de su ataúd cargado de flores y aceptar las condolencias de algunas de las 6.000 personas que formaron fila para presentar sus respetos en el Episcopal de San Martín. Iglesia en Houston.

comentarios

