Fort Lauderdale.- Un nuevo problema complicó la batalla del recuento de votos en Florida en momentos en que los abogados regresaron a la corte el miércoles: máquinas de conteo en el condado Palm Beach se recalentaron, causando disparidades de resultados en el recuento de 174 mil votos adelantados. Ahora los trabajadores están volviendo a hacer esa parte del recuento, lo que hace aún más improbable que se satisfagan los plazos legales.Un mecánico fue llevado al sitio a corregir el problema, pero "no tenemos muchas garantías", dijo la supervisora electoral del condado Susan Bucher en declaraciones a WPTV el martes por la noche.Es apenas la más reciente complicación en el recuento mandatorio en Florida, que ha atraído la atención internacional, incluyendo tuits del presidente Donald Trump.Bucher dijo que las máquinas de conteo, que tienen 11 años, comenzaron a tener problemas el lunes cuando eran contados los votos adelantados para la contienda senatorial. Las máquinas "comenzaron a sobrecalentarse y como resultado las cifras no coinciden apropiadamente".Los trabajadores están poniendo boletas en las máquinas todo el tiempo, pero las máquinas solamente pueden contar una contienda a la vez y Bucher ya dijo que no van a poder satisfacer el plazo legal del estado de reportar el jueves los votos recontados.Mientras tanto, los abogados de los demócratas planeaban pedirle el miércoles a un juez federal que anule la ley estatal que dice que las boletas enviadas por correo sean descartadas si la firma en el sobre no se corresponde con la firma registrada con las autoridades electorales.El martes, Trump llamó al senador demócrata Bill Nelson a declararse perdedor en su intento de reelección frente al gobernador republicano Rick Scott. Trump volvió a insinuar sin evidencia alguna que funcionarios en dos condados claves en el sur de Florida trataban de robarse la elección.Ha habido otros tropezones en el recuento en Florida en las contiendas de gobernador y el Senado.En el condado Broward las autoridades enviaron policías adicionales custodiar las boletas y máquinas, en un paso que busca aliviar preocupaciones. Pero el supervisor del condado ha dicho que el plazo del jueves será cumplido.No así en Palm Beach, donde Bucher dijo que las máquinas no son lo suficientemente rápidas. El condado está realizando la contienda senatorial primero y entonces hará la de gobernador. Si el plazo no es cumplido, los resultados reportados el sábado serán ratificados. Ambos condados son bastiones demócratas.

