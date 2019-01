'Mi padre es un monstruo'

Ciudad de México— Buku Abi, hija del cantante R. Kelly, rompió el silencio en Instagram al lanzar un texto que condena el maltrato que ella y su familia sufrieron por parte del intérprete."El mismo monstruo al que me enfrento es a mi padre. Soy muy consciente de quién y qué es él. Crecí en esa casa", escribió.En el mensaje, Abi se disculpó por haber tardado en pronunciarse al respecto, pero aseguró que estaba buscando las palabras adecuadas para hacerlo."Pasando por todo lo que he pasado en mi vida, nunca querría que nadie sintiera el dolor que he sentido", añadió.En el texto, la hija del artista expresó su solidaridad y devastación por todas las mujeres que han sido victimizadas por su padre, y aseguró que ni ella, su madre ni sus hermanos tolerarán ninguna conducta negativa del pasado o presente.La también artista dijo que por esa razón no ha tenido ninguna relación con Kelly durante años.Durante mucho tiempo, Buku Abi decidió mantenerse fuera de foco, porque aseguró que era lo mejor para su proceso de superación.En abril del año pasado, la joven fue entrevistada por TMZ sobre las acusaciones contra su padre, aunque no se expresó mucho como lo hizo ahora.Kelly está rodeado de controversias y denuncias por abuso sexual y comportamiento depredador que han resurgido a raíz del documental de 'Lifetime Surviving R. Kelly'.Interrumpenen cumpleaños de KellyLa fiesta de cumpleaños de R. Kelly fue interrumpida por la policía de Chicago el jueves por la mañana, luego de que las autoridades recibieran una llamada errónea sobre una orden de detención de Kelly, informó People.Un portavoz del Departamento de Policía de Chicago confirmó que tras recibir la llamada, los oficiales respondieron e interceptaron al cantante, de 52 años, el jueves en la madrugada en la cuadra 100 de la calle 75 oeste.La policía confirmó que después de ingresar el nombre de Kelly en su sistema determinaron que no había una orden para su arresto, por lo que no lo detuvieron.En un video tomado por un espectador durante la fiesta se vio al intérprete cantando su canción "Bump N' Grind"."Todos, no sé, es mi cumpleaños, y no doy una p... lo que está pasando esta noche", gritó.En un video obtenido por TMZ, el músico también fue visto bebiendo y fumando un cigarro mientras estaba rodeado de gente cercana.El incidente se produce a los pocos días de la emisión de la nueva serie de Lifetime sobre R. Kelly.La serie incluyó entrevistas con familiares, examigos y colegas del artista, pero sobre todo, mujeres que afirman que durante décadas el cantante y productor de éxitos utilizó su poder e influencia para abusar sexual y físicamente de mujeres y niñas.