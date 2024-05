NASA decide quién irá al espacio, responde AMLO a Neri Vela

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la NASA decidirá qué mexicano irá al espacio, ante el cuestionamiento del astronauta guerrerense Rodolfo Neri Vela para que no haya "dedazo" en la persona seleccionada.

En su conferencia mañanera, reiteró que él propuso a Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en viajar fuera del planeta en 2022. El planteamiento fue tras reunirse hace dos semanas con el titular de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Pero Neri Vela, el primer mexicano en viajar al espacio, advirtió que existen aspirantes capacitados, con trayectoria y experiencia que deben ser tomados en cuenta.

Esta mañana, el Mandatario aseguró que la última palabra será de la NASA.

¿Se habló de llevar a una mujer a la luna?, se le preguntó

"Sí, ellos propusieron llevar a un mexicano, por eso propusimos a Katya (Echazarreta), pero ellos lo van a decidir, es que Katya se ha destacado mucho", sostuvo.

El pasado 24 de abril, Neri Vela consideró que el siguiente mexicano en viajar al espacio debe ser seleccionado a través de una convocatoria seria.

"El siguiente astronauta oficial de México, sea hombre o mujer, debe ser seleccionado a través de una convocatoria seria nacional, siguiendo los lineamientos de la NASA y no por simple dedazo o capricho", reclamó.

¿Se debería lanzar una convocatoria nacional?, se le consultó al Mandatario en Palacio Nacional este martes.

"Puede ser, el astronauta Neri Vela es un ejemplo, y es reconocido, el director de la NASA me dice que fue compañero de él, se formaron juntos, es el que me cuenta que el astronauta mexicano que, entre otras cosas, porque es muy reconocido, fue el que le propuso lo de las tortillas.

"Dice que ponían la tortilla y venía con la gravedad el alimento y encajaba perfecto, se doblaba y era un taco. A ver si entrevistan al director de la NASA y le preguntan", agregó.

¿Sería la misión a la luna o al espacio exterior?

"Yo creo que sí es a la luna. Me decían ellos cuando les dije que Katia ya había estado, me dieron que había estado, pero ahora sería al espacio, no sé si a la luna.

"Yo creo que para el espacio, pero no descarto lo otro. Ellos están muy interesados en que participen los mexicanos, en un plan de amistad sincera. Ya ven que cuando se habla de satélites se piensa en satélites espías", abundó.