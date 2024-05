Honrarán a Morgan Freeman en el Festival de TV de Montecarlo

Ciudad de México.- El Festival de Televisión de Montecarlo, que celebrará su edición 2024 en junio próximo, anunció este lunes algunos de los artistas que serán homenajeados este año, entre ellos el actor Morgan Freeman.

El histrión estadounidense recibirá el premio Ninfa de Cristal, que reconoce su trayectoria en la pantalla, de manos del mismísimo Príncipe Alberto II de Mónaco.

Junto a él, otros homenajeados de este año serán el veterano actor francés Olivier Marchal y la joven actriz británica Simone Ashley. El primero recibirá la Ninfa de Oro, el principal premio del certamen.

Por su parte, Ashley, de apenas 29 años y famosa por series exitosas como Sex Education y Bridgerton, recibirá la Ninfa Dorada al Talento más Prometedor, por su trayectoria en ascenso.

Además, la organización del festival adelantó que la cinta The Grey House, producida por Morgan Freeman, tendrá su premiere mundial en el marco del certamen.

Asimismo, se celebrará el aniversario número 50 de la serie clásica Little House on the Prairie; una reunión del cast de NCIS con motivo del lanzamiento de su episodio número mil, y una mega conferencia sobre los estragos que dejó la huelga doble de guionistas y cineastas en Hollywood y el uso de la Inteligencia Artificial.

La edición número 63 del Festival de Televisión de Montecarlo se realizará del 14 al 18 de junio.