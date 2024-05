Conoce los beneficios de la meditación

Ciudad de México.- Los beneficios de la meditación pueden ir desde reducir estrés y ansiedad hasta mejorar las relaciones interpersonales.

El psicoterapeuta Gerardo Chávez enumera que la meditación como una práctica diaria puede ayudarte también a tener apertura y claridad mental y como consecuencia beneficiarte en el trabajo y la creatividad.

"Lo primero es un seguimiento a la respiración para tonificar el sistema nervioso central y esto trae como beneficio empezar a desestresar todos los órganos internos y músculos del cuerpo. La meditación tiene que se cada vez será lenta, suave y profunda", explica.

"Al ser consciente de las reacciones emocionales de mi cuerpo para no proyectarlas en las personas y hablar desde otro lugar sin reaccionar".

El trabajo, la economía, la inseguridad, salud después de la pandemia, las relaciones personales cuando no tengo conciencia de cómo estoy reaccionando a los estímulos externos pueden ser algunas de las inquietudes generales de la mayoría de las personas.

Una vez que se empieza a relajar el sistema nervioso central beneficia a todos los órganos como: pulmones, intestino, páncreas y cerebro.

¿Qué necesitas para meditar?

Periodicidad: Diaria

Tiempo: 20 minutos

Dónde: Establecer un espacio en casa

CONSEJOS PARA EMPEZAR A MEDITAR

1. Mantén una duración corta y empieza a construir desde ahí.

2. Crea el ambiente propicio. Mientras meditas, necesitarás un espacio que no ofrezca distracciones, como tu cuarto o un patio. Pero puede ser dentro de tu coche antes de ir al trabajo. Cualquier lugar que sea tranquilo y que no desvíe tu atención, funciona.

3. Sigue intentando. No te preocupes si no terminas tu meditación. No debes tomarlo como una señal de que la meditación no es para ti.