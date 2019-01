Rompe el silencio

Después de ser acusado de fraude financiero, ser detenido, y liberado bajo fianza con las reservas de la ley, Jeffery Luke Westerman (ex director ejecutivo de la Humane Society de El Paso) rompió el silencio y se pronunció en las redes sociales sobre los problemas legales que enfrenta.De acuerdo a la Fiscalía del Condado de Franklin, Westerman fue acusado de solicitar más de 700 mil dólares a 10 inversionistas en Ohio, pero en lugar de entregar los dividendos de dicha inversión, se le señaló como orquestador de un esquema fraudulento.La parte acusadora presentó evidencia donde se sostiene que el acusado utilizó al menos 300 mil dólares en gastos personales, sin embargo, Westerman se declaró inocente de los 19 delitos financieros que se le imputan, entre ello el de fraude y robo a particulares .“Para los miles de ustedes que me han mandado mensajes de texto, que me han llamado o mandado mensaje directos con palabras de amor, apoyo y de motivación (ustedes saben quiénes son), mi familia y yo les estamos eternamente agradecidos por su amable corazón, consideración y discernimiento”, dijo Westerman en su página personal de Facebook.La publicación fue realizada a las 6:50 de la tarde del miércoles, y al cierre de esta edición se habían registrado más de 800 comentarios de apoyo. El mensaje se había compartido en 162 ocasiones, mientras que se realizaron 715 reacciones de cibernautas al respecto, todas en apoyo y ninguna en contra de Westerman.El carismático ex corredor de bolsa se ganó el corazón de la comunidad fronteriza, sobre todo por las energéticas campañas en pro de las mascotas, labor que lo llevó a disminuir en gran número de mascotas sacrificadas y de elevar el número de adopciones.“Yo no sé qué es lo que está pasando – y no necesito saberlo – porque todo lo que sé es que eres un santo aquí en la Tierra, y la gente solo puede aspirar a hace una millonésima parte de lo que tu has hecho en tan corto tiempo”, dijo Bettina Mari Rodriguez, en un comentario de aliento a la publicación de Westerman.Aunque el ex ejecutivo de la Humane Society de El Paso fue despedido formalmente de su cargo, y actualmente se desarrolla una auditoría de las finanzas de la institución que estuvieron a su resguardo por espacio de un año, hasta el momento no se ha detectado un desfalco o mal manejo de fondo durante su estancia en El Paso.“Esto deberá pasa y lo bueno va a prevalecer, como siempre pasa al final”, dijo Westerman en su comentario que ha sido seguido con atención por los fronterizos en las redes sociales.“Este hecho me da fortaleza infinita y confianza, mientras tanto, continuaré utilizando toda mi energía para hacer de este mundo un mejor lugar para los animales y para la gente. Dios los bendiga mis amigos”, sostuvo Westerman.Fue el pasado 27 de diciembre cuando se dio a conocer que se había librado una orden de arresto en Ohio contra de Westerman por los delitos mencionados.Los delitos de los cuales se acusa a Westerman sucedieron en el año 2010, y del 2013 hasta diciembre del 2016 en Ohio, donde tenía su residencia antes de mudarse a El Paso.El lunes pasado Westerman se entregó a la justicia de Ohio, tras presentarse en Corte se declaró no culpable de los cargos, y tras ser detenido, procesado, posteriormente fue liberado bajo el pago de una fianza de 50 mil dólares.Westerman fue nombrado director ejecutivo de la HSEP el mes de noviembre del 2017.