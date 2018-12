'Apuesta' la Ciudad por cruces fronterizos

El Gobierno de la Ciudad de El Paso le apuesta a agilizar los tiempos de cruce fronterizos en sus diferentes modalidades: peatones, automóviles particulares y vehículos de carga.La supervivencia económica de la región depende de que la espera sea corta y a la vez segura, explicó David Coronado, director de Puentes Internacionales de la Ciudad de El Paso.Durante una sesión especial ayer lunes, el Cabildo aprobó dos importantes proyectos que impactan de forma significativa el flujo en los puertos fronterizos.Uno de ellos consiste en la inversión de 33 millones de dólares en cien obras –algunas todavía por detallar– a largo plazo con el objeto de mejorar la infraestructura, en cuanto al acceso y revisión en los puentes.El otro proyecto consiste en la renovación del programa P3, el cual paga horas extras a oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en horarios estratégicos para mejorar el flujo de automóviles, peatones y camiones de carga en el sector comercial.El programa ahora se implementará de forma permanente. Sin embargo, Coronado aclaró que esta renovación implica un cambio en las horas financiadas por la Ciudad de El Paso.Anteriormente se pagaban un total de mil 600 horas extras a oficiales de CBP por mes. Ahora, se aprobó para que esas horas bajen a mil 100 únicamente.“La propuesta es que, al bajar las horas extras de los oficiales, ese dinero puede ser utilizado para otros proyectos de mejoras en los puentes internacionales”, explicó.Traducido a fondos, la Ciudad de El Paso pagaba mediante los ingresos de los peajes de los puentes internacionales de Zaragoza-Ysleta y Paso del Norte un total de 2.2 millones de dólares por mes, ahora sólo se proporcionará al programa P3 la cantidad de 1.5 millones mensuales.“No podemos únicamente estar financiando horas y horas extras, es necesario la inversión en nuevos proyectos de infraestructura a largo plazo que mejoren de forma significativa los tiempos de espera, el flujo de tráfico y el cruce comercial, lo que nos permitirá competir con otros puertos fronterizos en Texas, Arizona y California”, detalló el titular.El P3 es un acuerdo mutuo que la Ciudad de El Paso tiene con CBP para agilizar los tiempos de espera en horas pico. El programa ha estado en funcionamiento desde el 2014 y ha logrado ahorros millonarios durante su implementación, según autoridades.De acuerdo con la información proporcionada por Coronado, con los 33 millones se impulsarán cien proyectos en cuatro años, hasta el 2023, los cuales son abarcados por un comité especial formado tres años atrás por representantes de la industria maquiladora, agencias federales de ambos lados de la frontera, líderes del sector privado y asociaciones de transportistas, entre otros.Desde la creación de dicho comité, se ha logrado el desarrollo de competir por fondos estatales por la inversión de 32 millones de dólares por parte del Departamento de Transporte de Texas, (TxDOT), así como competir con otros puertos de entrada internacionales de la frontera Sur para fondos federales.Aunque aún no se establece bien cuánto aplicará TxDOT monetariamente en el área, se estima que sea muy probablemente la cifra mencionada, de acuerdo con el titular.Y es que el impacto que se tiene actualmente en la frontera en el sector comercial es considerable, al mejorar en tiempos de espera e infraestructura, la zona se convertiría en un imán de negocios internacionales para la exportación e importación de bienes.“Tenemos el apoyo de grandes líderes involucrados en el sector fronterizo, como Index, que ahorita es la asociación manufacturera binacional más grande”, dijo Coronado.El director comentó que se estarán dando a conocer más detalles de proyectos a futuro durante los meses siguientes.Todo el dinero financiado para el P3 es directamente recabado por los peajes de los puentes internacionales bajo la dirección de la Ciudad de El Paso.“Es importante que la comunidad sepa que no se piden fondos ni préstamos, ni se tocan los impuestos de los contribuyentes. Son las mismas tarifas de cobro las que financian este programa. Los mismos usuarios de los puentes se benefician con su pago de peaje, todo el dinero se vuelve a invertir en los puentes”, dijo Coronado.Señaló que entiende que algunas personas no estén conformes con el recorte de horas en agentes aduanales, pero que es necesario la apertura de más fondos para el mejoramiento de las instalaciones de los puentes internacionales, tanto en el sector comercial como en el particular.El P3 es aplicado en vehículos, peatones y camiones de carga en el puente internacional Zaragoza-Ysleta y en peatones y vehículos particulares en el Paso del Norte.Durante el mes pasado, CBP anunció que aumentarían significativamente los tiempos de espera en los cruces internacionales debido al despliegue de oficiales aduanales a otros estados.Esto, por la presencia de la caravana inmigrante en los estados de Arizona y California. Agentes paseños fueron convocados a apoyar el resguardo de fronteras, dejando una escasez de personal aduanal en las garitas internacionales de El Paso.Si embargo, el P3 continúa vigente y es aplicado únicamente al personal activo en esta frontera.“Afecta, sí afecta porque hay menos personal de CBP. Pero el horario que la Ciudad de El Paso pide es el mismo desde el 2016 y no se ha cambiado desde entonces, por lo que los oficiales cubren el programa”, detalló Coronado.CBP ha cancelado en ocasiones anteriores por falta de oficiales, pero también ha pedido la apertura de más carriles.Cada mes se monitorea el programa, es simple: si no hay agentes, no se cubre, no se abren más carriles y la Ciudad no paga, concluyó.