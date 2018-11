Se niega Foster a perder el edificio Kress

La controversia en relación a los edificios propiedad de William ‘Billy’ Abraham continua, luego de el empresario Paul Foster solicitara al juez que se invalidara la subasta donde se vendió el histórico edificio Kress.Esto luego de que el pasado 6 de noviembre se subastaran en la corte federal nueve propiedades de Abraham para que éste pueda pagar las deudas que tiene que ascienden a los 10 millones de dólares aproximadamente.Uno de los inmuebles que estaban en juego era el edificio Kress, ubicado en el 211 N. Mesa, el cual estuvo en disputa ente Foster, Russell Hanson y Matt Pepe, siendo este último quien lo ganara al ofrecer 3 millones de dólares por la propiedad.Mientras que Hanson dejó de ofrecer dinero antes de llegar a los 2 millones de dólares y la última oferta de Foster por el edificio fue de 2 millones 290 mil dólares.Por medio de una objeción por escrito, Harrel L. Davis, representante legal de Foster solicitó al juez Christopher Mott, invalidar la subasta de dicho edificio ya que asegura que Pepe estaba actuando bajo las ordenes de Abraham.Pero durante la subasta, Pepe negó estar siguiendo las órdenes del empresario y aseguró que estaba ofreciendo por voluntad propia con su propio dinero, lo cual fue verificado en la corte y se determinó que Pepe contaba con el dinero suficiente para adquirir el edificio Kress, por lo que se le dio hasta las 5 de la tarde del 5 de noviembre para depositar 150 mil dólares como enganche por el edificio.Pero de acuerdo con Davis, Pepe no hizo el deposito argumentando que por haber salido tarde la subasta no había podido hacer el deposito, por lo cual el juez le dio hasta la 5 de la tarde del 7 noviembre para dar el pago pero esto tampoco ocurrió.Davis asegura que Pepe estuvo pidiendo prestado el dinero para el enganche, ya que Abraham no le entregó el dinero para hacer el deposito.“El señor Pepe era el cómplice de Abraham durante la subasta”, aseguró Davis.El abogado de Foster también menciona en su objeción, que sin el permiso de la corte el fideicomisario le dio un día extra a Pepe para hacer el deposito del dinero, por lo que tenía hasta las 10:30 de la mañana del 8 de noviembre para hacerlo, por lo que le asignó el contrato al inversionista Greg Malooly, quien estuvo en la subasta pero no ofreció dinero por el edificio Kress, pero fue finalmente quien pagó los 150 mil dólares de enganche.El abogado asegura que Pepe no tenía la autoridad para hacer este movimiento por lo que solicita a Mott, que el edificio sea entregado a su cliente quien dio la segunda oferta más alta por el edificio.“El señor Abraham se ha estado burlando del proceso de bancarrota y eso no puede ser aceptado por la corte”, enfatizó Davis.Dicha objeción esta siendo revisada por el juez Mott quien determinará el futuro del edificio Kress durante una audiencia el próximo 11 de noviembre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.