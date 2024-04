Deja racha de incendios tres muertos y pérdidas millonarias

“Ayúdenme, ayúdenme!…”, fue el grito desesperado y las últimas palabras de una mujer, quien junto con su esposo murió al quedar atrapada en un incendio Condición 2, registrado en su vivienda, situada en la calle Barton, en el Valle de Las Misiones, causando gran conmoción en el vecindario.

Este siniestro, fue uno de los cuatro incendios registrados esta semana a partir del martes, mismos que dejaron una estela de muerte y destrucción en las estructuras y bienes de familias y empresarios: el saldo fue de tres personas muertas y daños materiales cuantiosos en cinco días. El Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD) exhortó a la población a extremar cuidados para prevenir desastres.

Y es que lo sucedido el jueves poco antes de las ocho de la noche consternó a la comunidad de la ciudad de Socorro, luego de la muerte trágica de una pareja de adultos mayores: el varón era un veterano del Ejército de los Estados Unidos.

Daniel Santos, vecino del matrimonio dijo que al llegar a su casa escuchó gritos de auxilio y luego sobrevino una gran explosión por lo que corrió para ver de qué se trataba y poder prestar auxilio a las víctimas.

Sin embargo, en segundos se produjo un voraz incendio, y poco pudo hacer para liberar a las personas debido a que las llamas crecieron rápidamente.

“En lo que salí de mi carro y llegué al lugar ya estaba la lumbre muy fuerte. Mi intención era salvarlos, pero desafortunadamente sólo pude sacar al señor junto con otros vecinos, pero en muy mal estado”, afirmó Santos, quien quedó devastado por la impresión.

Abatido dijo: “Nos dolió más no poder ayudar a la esposa porque cuando llegamos allí las puertas estaban abiertas pero no se veía nada por el humo y el fuego que crecía cada vez más. Sólo se oían los gritos de auxilio”.

Al borde de las lágrimas expresó que una vez que lograron rescatarlo de las llamas el infortunado hombre aún respiraba, pero a pesar de la rápida intervención de los paramédicos no pudieron hacer nada para salvarlo y quedó tendido en el piso. “Más tarde nos avisaron los policías que ya había fallecido”.

Otro de los vecinos dijo que al salir de su negocio escuchó algunos ruidos pero no le prestó atención al principio hasta que se dio cuenta que una casa se estaba incendiando y habían logrado sacar a un hombre.

“Vi que salían llamas por la ventana y me percaté que la mujer todavía estaba adentro, sin embargo al acercarme y mirar por la ventana me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer por ella”, dijo Dashawn Watson, quien luego entristecido se dio cuenta de que la persona fallecida era un veterano de guerra.

“Una cosa es fallarle a un civil y otra es fallarle a un hermano en el Ejército”, dijo abrumado Watson al no poder llegar a tiempo y no poder hacer nada por prestarle auxilio.

Bobby Grayson, otro de los vecinos de la pareja, dijo que conocía personalmente a las víctimas. “El señor Nielsen era un caballero militar. Estaba con oxígeno y padecía de Parkinson y su esposa era una mujer hispana muy amable y reservada”.

Enrique Dueñas Aguilar, portavoz del Departamento de Bomberos de El Paso, dijo que aunque la intervención fue rápida, el fuego fue extinguido en 20 minutos y ahora se investiga qué fue lo que provocó la conflagración.

“Las llamas van dejando un patrón según la dirección en que se mueven y con esto pueden ayudar a ubicar el cuarto de origen y a partir de ahí identificar exactamente en qué punto se inició el incendio y a través de observaciones y de recolección de evidencias conocer si fue un incendio eléctrico, si se encontraba algún combustible o saber algún tipo de aparato que haya fallado, líneas eléctricas o incluso si hubo algún cerillo o alguna vela que se haya caído”, explicó.

Empero, mientras los bomberos continúan con el peritaje para esclarecer lo sucedido, otro incendio en el mismo sector acabó con la vida de otra persona el sábado por la madrugada.

El incendio de Condición 1, según EPFD, ocurrió en una casa móvil ubicada en la cuadra 7260 de la Avenida Alameda en el Valle Bajo de El Paso, a las 5:46 am.

“Temprano esta mañana, los equipos de EPFD respondieron a un incendio de Condición 1 en una casa móvil en la cuadra 7260 de Alameda Ave.”, informó EPFD, al tiempo que confirmó la muerte de una persona sin precisar si se trataba de un hombre o mujer. En ambos casos las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas.

La racha de incendios inició el martes al mediodía en una planta de reciclado, ubicada en en la zona de Montana y Zaragoza, provocando que se elevaran enormes nubes de humo negro que eran visibles kilómetros a la redonda.

El incendio se registró en un terreno, ubicado en 3840 Rene Drive y los equipos fueron enviados justo antes del mediodía, dijo el jefe del Distrito de Servicios de Emergencia #2 del Condado de El Paso, Roger Esparza.

El Departamento de Bomberos de Montana Vista y el Departamento de Bomberos de Horizon están ayudando con la conflagración del fuego extremo dominado por el viento.

Toneladas de materiales reciclables fueron consumidos por el fuego, pero por fortuna no se registraron personas heridas ni muertas en el incendio.

Dos días después una familia, residente del área de Montana Vista, perdió todo su patrimonio al consumirse en su totalidad la vivienda en donde vivían.

Un padre de familia de nombre Omar, propietario de la finca, dijo que perdió su vivienda el jueves, quedando todo reducido a cenizas. “Ahora a empezar de nuevo”, dijo afligido.

“Pues en cuanto nos enteramos nos vinimos rápido y en lo que llegamos aquí ya no había nada, todo la casa se había quemado en minutos… yo creo que por el viento”, dijo al lamentar lo ocurrido, pero al mismo tiempo agradecido con Dios al no haber resultado lastimado nadie de su familia.

Ante este tipo de siniestros el Departamento de Bomberos recomienda a la comunidad mantener un plan preventivo de supervisión y mantenimiento de sus conexiones eléctricas, gas y alarmas detectoras de humo, pero sobre todo estar alertas y tener un plan de acción en caso de que se presente un incendio.

La recomendación es quetengan mucho cuidado con los electrónicos, velas y en la cocina. Es importante tener las alarmas de humo listas, siempre estarlas revisando para asegurarse que tengan batería y que estén funcionando correctamente”, apuntó Dueñas Aguilar.

Expresó que cualquier incendio por mínimo que sea o se trate de la quema de un bote de basura puede llegar a ser letal o ser extremadamente peligroso, recalcó el portavoz de EPFD.

Asimismo recomendó tener un extintor en casa así como revisar constantemente llaves, conexiones o uniones de gas y electricidad, no tener materiales inflamables y no sobrecargar conexiones eléctricas.

En caso de que se registre un incendio las personas deben arrastrarse por el piso y cubrir su boca hasta llegar a una salida segura para no inhalar el humo. Si arde su ropa debe rodar por el piso para extinguir el fuego y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.

Después del incendio las personas deben alejarse de inmediato y permitir que los bomberos realicen su trabajo. Si hay heridos o personas atrapadas debe informar a las autoridades, explicó el funcionario.

newsroom@diariousa.com