Combaten incendio en el edifico Blue Flame

Un error humano provocó un incendio dentro del edificio Blue Flame luego de que un trabajador que cortaba un ducto quemara el material de aislamiento, lo que causó una fuerte movilización por parte de los bomberos.El fuego fue reportado este lunes alrededor de las 7:52 de la mañana, en el edificio que se ubica en el 304 de la avenida Texas, en la zona Centro, luego de que una gran cantidad de humo comenzara a salir desde una ventana del séptimo piso.Al lugar arribaron 25 maquinas extintoras y 75 bomberos, quienes bloquearon varias cuadres impidiendo el acceso a automovilistas y peatones.Enrique Aguilar, vocero del Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD) comentó que a pesar de que el incendio fue menor, se le catalogó como condición cuatro por tratarse de un edificio alto.“El incendio fue muy pequeño, se pudo controlar en 12 minutos pero como no sabemos en qué condición estaba el edificio pues se hizo una respuesta completa por seguridad”, explicó.Aguilar mencionó que debido a que el edificio se encuentra en remodelación, no hubo que evacuar a una cantidad de personas, ya que solamente había alrededor de 20 personas de construcción quienes lograron salir a tiempo por su propio pie.“Afortunadamente no hubo personas lesionadas, ya que no había más personas en el edificio además de los trabajadores pero ellos están bien”, reiteró.Para asegurarse que no huera fuego en otras partes del edifico, elementos de EPFD volaron alrededor del inmueble un dron que cuenta con cámaras térmicas.“Con esto nos podemos dar cuenta de una forma más rápida si hay fuego, porque se vería en la cámara un punto rojo, pero en este caso todo estuvo bajo control”, dijo.Por su parte, Gerald Cicho, presidente de El Paso Housing Authority, comentó que este incidente no afectará la remodelación y se espera que las obras queden concluidas en los próximos 13 meses.“No hubo grandes daños al edificio y por lo tanto todo quedará listo a tiempo, solo se quemó un panel de uno de los ductos y eso provocó mucho humo pero fue todo”, concluyó.

