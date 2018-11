Piden a Dios por paseña al borde de la muerte

Con la esperanza de que ocurra un milagro, familiares y amigos de Laura Ávila, quien se debate entre la vida y la muerte tras una cirugía estética, se reunieron el miércoles por la tarde en la Plaza San Jacinto. Con una vigilia oraron por su ser querido.Hace poco más de dos semanas una presunta negligencia médica durante una operación de nariz –rinoplastia– le provocó daño cerebral a la nativa de El Paso, pero que vivía en Dallas.“Ahorita estamos esperando un milagro”, afirmó Ericka Montes, tía de Laura.El 30 de octubre Ávila, de 36 años, acudió a la clínica Rinocenter en Ciudad Juárez, para someterse a una cirugía plástica, sin imaginarse las trágicas consecuencias:mientras le aplicaban anestesia para el procedimiento quirúrgico, surgieron complicaciones que le provocaron a Ávila un paro cardiaco.La paseña fue llevada de emergencia al hospital Star Médica luego de permanecer varias horas dentro de la clínica sin atención médica. Después fue trasladada al University Medical Center (UMC) de El Paso.“Me siento triste y muy alterada por lo que le ocurrió a mi amiga“, dijo con lágrimas María Elena Venegas Hernández, una de sus más cercanas amigas, mientras encendía una veladora.Dijo lamentar que su amiga se sometiera a esa cirugía cuando en realidad no la necesitaba, “Ella era muy bonita y no tenía necesidad de operarse nada porque era muy bonita”, indicó.La vigilia fue encabezada por Enrique Cruz, prometido de Laura; los asistentes oraron y cantaron por una pronta recuperación.“Laura es una mujer maravillosa. Le encantaba, bailar cantar, cocinar, viajar… y muy generosa. Le abría su corazón a todo el mundo”, dijo Cruz.Con veladoras en mano los asistentes escucharon varias de las canciones favoritas de Laura: “Amor Eterno”, “Mujeres Divinas” y “Hermoso Cariño”.Ángela Ávila, hermana de Laura, explicó a El Diario de El Paso que su hermana no ha reaccionado a pesar de que los doctores le retiraron el medicamento con el que la habían inducido a un coma para evitar más daños a su cerebro.“Nos dijeron que esto de que Laura no despierte es causado por el daño cerebral global que sufrió”, dijo Ángela.La mujer asegura que a pesar de los diagnósticos de los doctores, ellos tienen esperanzas en que Ávila pueda despertar.“Aunque ya está respirando sola los doctores dicen que eso es algo normal, que es probable que no despierte pero nosotros tenemos fe en que pueda ocurrir un milagro”, enfatizó.Ángela relató que hasta el momento no sabe a ciencia cierta a cuánto asciende la cuenta de hospital de su hermana, por lo que amigos y familiares han realizado diferentes actividades para apoyar a la paseña.“Nos pidieron un pago de 3 mil dólares pero no se cuando se debe, ni quiero preguntar. Tengo entendido que un día de terapia intensiva cuesta como 30 mil dólares y ella lleva ocho días”, mencionó.Amigos de Ávila, como Candance Thompson, decidieron apoyar a la paseña aunque fuera a distancia, con la venta de velas aromáticas con su fotografía.“Una amiga de Laura en Dallas (donde reside Ávila) hizo una vela con el aroma favorito de mi hermana y las está vendiendo en 20 dólares, y lo recaudado va a ser para ayudar a Laura”, relató Ángela.Otros como Carlos Díaz de León decidieron reunirse con amigos y ofrecer un evento benéfico en el bar Touch, ubicado en el 11395 James Watt, en el este de El Paso.En el evento se presentarán cantantes y comediantes locales y todo lo recaudado será entregado a la familia de Ávila.“Todos tenemos el poder de ayudar y juntos podemos hacer un cambio”, expresó Díaz de León.Ángela abrió desde el pasado 6 de noviembre una cuenta en Internet, donde la meta es juntar 150 mil dólares para cubrir los gastos de su hermana, de los cuales hasta el momento han reunido 72 mil 892.“Mucha gente nos ha ayudado y se los agradezco mucho y también les pido que tengan a Laura en sus oraciones para que se recupere”, dijo.Si usted gusta apoyar a la familia de Ávila puede hacerlo a través de la cuenta https://www.gofundme.com/laura-loves-outloud

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.