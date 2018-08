Casas Grandes.- Continuará en funcionamiento el Tele bachillerato, ubicado en la comunidad del Willy, del Municipio de Casas Grandes. Gracias a la presión y gestión hechas por las autoridades de Casas Grandes, se logró que el tele bachillerato de la comunidad del Willy permanezca en función, comprometiéndose a que en el siguiente semestre escolar la matrícula de alumnos se aumente por lo menos a 15 estudiantes, según lo dio a conocer Judit Bencomo, Supervisora de Desarrollo Comunitario de gobierno del estado. Dicha Supervisora, sirvió como enlace entre gobierno municipal y autoridades estatales de Educación, para que al final de cuentas se haya tomado la decisión de que el plantel educativo fuera abierto para los 9 jóvenes estudiantes. Judit Bencomo informó que en días pasados se sostuvo una reunión entre Albina Campos, presidenta de Casas Grandes que estaba en funciones mientras que Yesenia Reyes Calzadias volvía al cargo, y el órgano educativo estatal, para lograr que esta institución en mención volviera a abrirse. Por motivos de salud fue que la presidenta electa, Yesenia Reyes, no pudiera acudir a esa reunión, más sin embargo fue pieza clave para obtener estos resultados favorables para los jóvenes y padres de familia de la comunidad serrana del Willy. Ya se había tomado la decisión por parte de las autoridades educativas en el estado, que el tele bachillerato de la comunidad mencionada, desapareciera porque no era rentable para el gobierno. Los 9 alumnos con los que contaba este plantel educativo, tendrían que viajar a la comunidad de Juan Mata Ortiz para continuar con sus estudios. Sin embargo, la presidenta electa y autoridades de Casas Grandes que estaban en turno, gestionaron y lograron que este tele bachillerato no se cerrara. La condición puesta en la mesa de negociaciones fue que para el próximo semestre, tanto padres de familia y alumnos, se comprometieran a incrementar la matrícula, por lo menos a 15 estudiantes. Es por ello que las clases en dicho plantel educativo continuarán, bajo la consigna antes señalada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.