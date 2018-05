Dan Guerreros la vuelta al marcador y gana a Javier Villarreal

Los Guerreros haciéndole un verdadero honor a su nombre, remontaron un marcador adverso de 1-3 ante el representativo de Javier Villarreal, para terminar imponiendo sus condiciones por resultado final de 4 goles a 3 en el primer juego de la fase semifinal del torneo municipal de futbol de la liga Premier en la categoría de ascenso.Fue en las instalaciones del Estadio municipal en donde se llevó a cabo este épico encuentro que dejó un agradable sabor luego de ver y disfrutar los siete tantos que dejan la moneda en el aire con eso de saber cuál de los dos avanzará a la pelea por el título de la 2ª fuerza.Anotaciones de diferentes formas fueron las que se pudieron disfrutar en dicho inmueble, lo cual significa que para el segundo encuentro, habrá de suceder lo mismo: de muchos goles, porque no se ve de donde algunos de los dos salga a escatimar esfuerzos si ya comprobaron que en la lógica del deporte se dice que la mejor defensiva es el ataque por lo que aquí no será la excepción.Una tarde inspirada de “La Pulga” por los que sucumbieron, es la que tuvo en este encuentro al meter los tres goles del partido mientas que por los “Warriors” respondieron a la hora buena Abelardo Cruz en par de ocasiones apoyado además por Jesse Fuentes y L. Cervantes en el marcador final.El otro encuentro pactado entre los equipos del Ex a Tec y Las Palmas Tacos quedó pendiente debido a que varios de los jugadores que defienden los colores de estas oncenas, estuvieron participando con el selectivo de la categoría de Veteranos 40 y más, en el torneo estatal que se llevó a cabo en nuestra ciudad y que otorgó el boleto para la etapa nacional que se jugará en Tepic, Nayarit, al equipo de Chihuahua quien ganó de manera invicta esta participación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.