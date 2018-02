EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Más de 30 personas permanecen en calidad de desaparecidas en la región, de acuerdo al mural público en la Fiscalía General del Estado donde se solicita la colaboración de la ciudadanía para su localización, incluyéndose entre las víctimas dos mujeres. De estos casos, hasta el momento solamente tres tienen una posibilidad de resolverse, siendo uno de ellos el de la osamenta encontrada semanas atrás en un predio agrícola en Buenaventura, donde la única pista es una hebilla con la letra “J” y en donde ya una familia que en su tiempo interpuso denuncia por desaparición de persona, ya se presente o a reclamar el cuerpo. No obstante y pese a las pruebas iniciales, será hasta que se den a conocer los resultados de las pruebas genéticas de laboratorio, en el que se extrajo tejido de la víctima y de uno de los familiares para hacer las comparaciones del ADN (ácido desoxirribonucléico), que se pueda confirmar de manera oficial que se trata de la misma persona que están reclamando las únicas personas que han reclamado los restos ante la Fiscalía. Otros de los que tendrían posibilidad de ser encontrados, son los jóvenes estudiantes de Sonora, que vinieron al estado para comprar una camioneta y al regresar, fueron interceptados en Buenaventura por la policía municipal, siendo esa la última vez que se supo de ellos. No obstante, pese a la detención del Director y uno de sus mandos, además de que un oficial se halla prófugo, hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha logrado obtener resultados, por lo que se desconoce el paradero de los jóvenes estudiantes. El resto de los casos se mantienen en el limbo y no existen pistas hasta el momento para la localización de estas personas, entre las que se encuentran dos mujeres y en donde la mayoría de los casos, se distribuyen entre los municipios de Nuevo Casas Grandes y de Buenaventura como la referencia de los lugares donde desaparecieron estas personas. [email protected]

