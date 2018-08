Republicanos texanos consolidan estatus de estrella de rock de Beto O'Rourke

En su búsqueda de un ídolo, de alguien le les levante el ánimo y los saque de su estado de desgracia, esta semana un inesperado guía les mostró el camino a los demócratas: los republicanos texanos, escribe The Washington Post.El Partido Republicano estatal identificó a un astro de rock en una descolorida fotografía blanco y negro de los años 90. Vestía algo con un diseño floral y tenía el cabello con partidura en medio recogido en una cola.Ese hombre es Beto O’Rourke en sus tiempos de estudiante universitario. Como bajista eléctrico, a principios de los años 90 recorrió Estados Unidos y Canadá con su banda de rock punk, “Foss”.Oriundo de El Paso, Texas, O’Rourke colgó la guitarra y ahora es un congresista en su tercera gestión demócrata que está retando en las elecciones legislativas al senador republicano Ted Cruz. La campaña sólo le deja tiempo interludios musicales ocasionales, como cuando el 4 de julio se presentó con Willie Nelson.La maniobra del partido estatal tuvo sus inconvenientes. La evidencia salió a la luz y circuló vía Twitter. En vez de incriminar a O’Rourke, le dio una imagen, digamos, seductora ante algunos. Convirtió al congresista en un símbolo de la conexión entre la música y la política.Al parecer la faceta menos convencional del candidato revelada esta semana atrajo particularmente a los opositores más acérrimos del presidente Trump y de sus aliados legislativos, incluyendo a Cruz.Otros opinaron que en Texas el colorido pasado de O’Rourke —y específicamente su vestimenta en la foto de la banda— provocará divisiones.O’Rourke, de 45 años, es un astro demócrata en ascenso. El texano ha captado la atención de celebridades, desde Ellen DeGeneres hasta LeBron James. “¿Es Beto O’Rourke la respuesta similar a Obama ante Trump en el 2020?”, preguntó esta semana Vanity Fair.Aparentemente molestos porque el congresista rehusó debatir el viernes con Cruz en Dallas, los republicanos texanos lanzaron una serie de ataques en forma de teorías sobre la razón de que “Beto haya estado evadiendo los debates con el senador Ted Cruz”.De acuerdo con los “me gusta” en Twitter, la imagen más popular que han hecho circular fue la fotografía de la banda de O’Rourke. En la parte inferior estaba rayoneado el pretexto, “Lo siento, no puedo debatir. Tenemos tocada”.Pero O’Rourke se dedicó poco al punk. En esa época estaba terminando su licenciatura en inglés en la Universidad Columbia.La revista GQ señaló que el único “escándalo” que los republicanos descubrieron era que “Beto O’Rourke tiene amigos, es ‘cool”.El partido estatal no da su brazo a torcer, descalificando a quienes reaccionaron favorablemente a las imágenes como personas irrelevantes para la política en Texas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.