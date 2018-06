Crece polémica en torno a detective de Chicago

Chicago— Kevin Murray no supo cuánto tiempo estuvo en ese pequeño cuarto sin ventanas. No tenía reloj y no había ninguno en la habitación, sólo una mesa y dos sillas.El fuerte dolor en su estómago, le recordó los primeros golpes que recibió. Relató que un detective lo golpeó con los puños en las costillas. Le pateó el pecho en repetidas ocasiones, lo abofeteó y le dio unos golpes de karate en el cuello.Agregó que el brutal interrogatorio y las horas que pasó a solas en ese cuarto sin alimentos ni agua durante casi dos días, lo hicieron confesar unos asesinatos que no cometió.Los reclamos de Murray acerca de su interrogatorio que ocurrió hace 30 años en una delegación de Policía de la parte oeste de Chicago son la parte central de su solicitud para que haya un nuevo juicio y una exigencia de que un juez decida que fue torturado mientras estuvo bajo custodia de la Policía.Armado con nueva evidencia que demuestra su inocencia, este hombre de 53 años es el más reciente interno de docenas de sospechosos que acusan a un solo detective de Chicago del mismo abuso, de acuerdo a demandas civiles, peticiones de alivio post-condena y quejas presentadas ante la Oficina de Estándares Profesionales del Departamento de Policía.Los sospechosos y sus abogados señalan que el abusivo interrogatorio dio lugar a confesiones falsas, contaminó los juicios y provocó condenas erróneas, lo cual es parte de un sistemático y añejo problema que existe en la fuerza policiaca de Chicago.La Policía y la Fiscalía niegan vehementemente las acusaciones en contra de Kriston Kato, el detective que está retirado, argumentando que los convictos han preparado esos alegatos con el fin de enlodar a un talentoso investigador y ganarles a las autoridades para salir de prisión.Aseguran que Kato es víctima de su éxito, y se ha convertido en un objetivo debido a que era muy efectivo.Kato tiene muchos defensores, incluyendo a exfiscales que lo describieron como un hombre honesto erróneamente acusado y victimizado por criminales que ha encarcelado.Algunos han declarado bajo juramento que se reunieron con los que acusan al exdetective y no encontraron señales de abuso. Agregaron que era un excelente interrogador y que mereció todos los premios que recibió durante 30 años de carrera en el Departamento de Policía de Chicago.Sin embargo, Craig Futterman, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago, quien estudia la responsabilidad policíaca, dijo que las acusaciones apuntan hacia un problema más grande --- un departamento de policía que se investiga a sí mismo.“Los llamados sistemas de investigación han sido un componente crucial del código de silencio en Chicago, la maquinaria de la negación”.Kim Foxx, procuradora estatal del Condado Cook, quien fue electa en el 2016 y presentó una plataforma de reforma, rechazó comentar acerca de Kato, aunque dijo que está haciendo un renovado esfuerzo para investigar los casos de posibles condenas erróneas vinculadas a una presunta mala conducta policíaca.En noviembre, la agencia liberó a 15 hombres que se cree fueron incriminados por otro exoficial de Chicago.Algunos dicen que la ciudad tiene un largo camino por recorrer para aclarar esa situación.

