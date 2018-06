Donald Trump señaló hoy que no había necesidad del asesor especial para investigar la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y acusó de prejuicios sin precedentes a los abogados encargados de lo que calificó como “el Fraude de la Cacería de Brujas”, publicó The Washington Post.Los reclamos presidenciales difundidos mediante una serie de tuits matutinos representaron el intento más reciente de Trump y sus abogados de sembrar la duda sobre el trabajo realizado por el equipo del asesor especial Robert S. Mueller III.En un tuit, Trump citó al profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard Alan Derschowitz, quien considera que el trabajo de Mueller pudo haber sido realizado por el Departamento de Justicia en vez de “un grupo de millones de dólares de personas que tienen en la mira a alguien”.“¡Muy cierto!”, escribió Trump.En mayo de 2017 el subprocurador general Rod J. Rosenstein nombró a Mueller como director de la investigación, en la cual se analiza asimismo si el equipo de campaña de Trump se coordinó durante las elecciones con Rusia y si Trump ha obstruido las indagatorias.Rosenstein hizo el nombramiento a raíz de que el procurador general Jeff Sessions se declaró incompetente para realizar la investigación, algo repetidamente criticado por Trump.En tuit del jueves, Trump volvió a referirse al equipo de Mueller como “13 demócratas enojados” y dijo que “nunca ha habido en ningún caso un grupo de personas con tantos prejuicios o conflictos”.De hecho, el equipo de Mueller cuenta con 17 integrantes. Trece son demócratas registrados, mientras que cuatro no están afiliados a ningún partido o tienen afiliación desconocida, ha informado el Washington Post. Mueller es republicano, lo mismo que Rosenstein, a quien Trump nombró supervisor de la investigación.Este jueves Trump también manifestó que las indagatorias en curso representan “un pretexto demócrata por PERDER las elecciones” y preguntó “¿dónde está el servidor? —referencia al servidor personal de e-mail que Hillary Clinton utilizó cuando fungió como secretaria de Estado.También el jueves, Trump señaló parecerle “irónico” estarse preparando para hacer viajes importantes a Canadá y Singapur mientras “¡en casa los 13 demócratas enojados todavía están presionando en la cacería de brujas!”.

