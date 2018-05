Lucha Trump por salvar empleos... en China

Washington DC- El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el domingo que estaba trabajando con su homólogo chino, Xi Jinping, para evitar el colapso del gigante chino de la electrónica ZTE, que cerró importantes operaciones luego de ser sancionado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos el mes pasado."El presidente Xi de China, y yo, estamos trabajando juntos para darle a la gran compañía telefónica china, ZTE, una forma de volver a los negocios, rápido. Demasiados trabajos en China perdidos. ¡El Departamento de Comercio ha sido instruido para hacerlo!", escribió Trump.El Departamento prohibió el envío de tecnología estadounidense a ZTE por siete años, alegando que la compañía no había reprendido a los empleados que violaron los controles comerciales de Estados Unidos sobre Irán y Corea del Norte.La compañía ya había acordado el año pasado una multa de 1.2 mil millones de dólares en relación con esas violaciones. Pero ahora, impedido de usar microchips, software y otros componentes estadounidenses, ZTE tuvo dificultades para fabricar sus equipos de telecomunicaciones y teléfonos inteligentes.El tuit de Trump del domingo desconcertó a muchos en parte porque regularmente ha pregonado sus esfuerzos para salvar empleos en Estados Unidos.Además, el cierre prospectivo de ZTE fue visto como una gran ventaja en las discusiones en curso entre China y los Estados Unidos sobre las prácticas comerciales de China."Dada su presión sobre Pekín sobre el comercio, no entiendo la preocupación por los empleos chinos", dijo en un tuit Adam Segal, experto en tecnología y seguridad en el Consejo de Relaciones Exteriores. "Va en contra del flujo constante de advertencias de seguridad sobre ZTE", agregó.ZTE dijo el miércoles que había suspendido sus principales actividades operativas. Tiene 75 mil empleados y dice que tiene negocios en más de 160 naciones.Aunque los grandes operadores inalámbricos estadounidenses no usan los equipos de telecomunicaciones de la compañía por cuestiones de seguridad, es la marca número 4 de teléfonos inteligentes en los Estados Unidos, detrás de Apple, Samsung y LG.El caso se produce cuando Estados Unidos y China han intensificado sus conflictos sobre los desequilibrios comerciales y el liderazgo en tecnología de vanguardia. Los funcionarios estadounidenses que visitaron Beijing a principios de este mes trajeron una lista de demandas para el Gobierno chino que incluía un alto a todos los subsidios a las industrias manufactureras avanzadas. Los funcionarios chinos también plantearon objeciones a las sanciones a ZTE.No se llegó a ningún acuerdo. Liu He, uno de los principales asesores económicos del Xi, visitará Washington pronto para dar seguimiento a las discusiones.El Gobierno estadounidense también está investigando al mayor rival de ZTE, Huawei, por violar las sanciones estadounidenses a varios países, incluidos Irán y Corea del Norte. Mucho más grande que ZTE y mucho más crítico para los planes de política industrial de China, Huawei podría ser un punto mucho más grande en las negociaciones comerciales en curso.Tanto ZTE como Huawei han sido objeto de reiteradas advertencias de seguridad por parte de la inteligencia estadounidense. Los dos fabricantes de equipos de telecomunicaciones tienen una estrecha relación con el Gobierno de China, y un informe de 2012 del Congreso advirtió que permitir que las empresas construyan redes celulares estadounidenses sería una amenaza para la seguridad nacional.

