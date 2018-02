Critica Donald a legisladores por no aplaudirle

Blue Ash, Ohio— El presidente de Estados Unidos Donald Trump acusó ayer a los legisladores demócratas de ser “antiestadounidenses” y quizás hasta traicioneros por rehusarse a celebrar las buenas noticias económicas durante su discurso sobre el Estado de la Unión.Mientras tanto, el mercado bursátil registraba su mayor caída en una sola jornada y perdía las ganancias que había obtenido este año.En repetidas ocasiones, Trump ha señalado el buen desempeño del mercado como un barómetro de su éxito económico y como una buena noticia para los estadounidenses y sus cuentas de retiro.Durante su discurso del lunes en una empresa de Ohio, el presidente no mencionó el mercado bursátil, ni siquiera cuando los reporteros le gritaron preguntas tras el cierre de los mercados.Al cierre, el promedio industrial Dow Jones perdió 1.175 puntos.La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, indicó que los fundamentos económicos a largo plazo del país “continúan excepcionalmente fuertes” y agregó que la reforma fiscal de Trump “mejorará aún más la economía de Estados Unidos y continuará aumentando la prosperidad para la población estadounidense”.Dentro de sus comentarios, Trump se dirigió especialmente a la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por haber descrito como “migajas” los bonos de mil dólares o más que algunas compañías –incluida la que el mandatario visitó ayer– le están dando a sus trabajadores como resultado de los recortes de impuestos.El presidente también acusó a los demócratas de ser “antiestadounidenses” por no aplaudir, incluso cuando dio buenas noticias, durante su informe anual de la semana pasada, en comparación con los republicanos, quienes “estaban vueltos locos” con todo el discurso, dijo.“Estaban como muertos. Y antiestadounidenses”, dijo Trump sobre los demócratas. “Alguien dijo que traicioneros. ¿Podemos llamar eso traición? ¿Por qué no?”.“Definitivamente ellos parecen no amar mucho a nuestro país”, indicó el mandatario, y agregó que los demócratas “preferirían ver que a Trump le fuera mal en lugar de que a nuestro país le vaya bien”.En cuanto a Pelosi, el presidente –quien presume que su riqueza vale millones de dólares– señaló que “ella es una mujer rica que vive en una enorme y hermosa casa”. Puntualizó que el comentario sobre las “migajas” no fue un “buen día” para Pelosi. Ser refirió a ella como el “arma secreta” de los republicanos y predijo que a su partido le irá bien en las elecciones legislativas de noviembre.Pelosi, quien representa a la ciudad de San Francisco, respondió en Twitter con un mensaje que decía: “Cada estadounidense debería estar alarmado por cómo @realDonaldTrump está intentando que la lealtad hacia él sea sinónimo de lealtad a nuestro país. Así no funciona la democracia”.

