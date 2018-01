Tras masacre en Las Vegas, investigan a otra 'persona de interés'

En documentos dados a conocer el martes se revela que la Policía que investiga la masacre registrada en octubre en Las Vegas se hallaba tratando de interrogar a un segundo hombre relacionado con el ataque, dijo The New York Times.La identidad del individuo no se ha reportado. Se desconoce si continúa investigándose al hombre señalado como persona de interés. Las autoridades han manifestado que Stephen Paddock fue el único tirador responsable de la masacre, pero que aún estaba investigándose a otra persona de interés a quien se rehusaron identificar.El martes, un tribunal de Nevada declasificó cientos de páginas de órdenes de cateo, incluyendo un documento presentado menos de una semana después del tiroteo en el cual se identifica como persona de interés a la novia de años del victimario. Posteriormente las autoridades señalaron que la novia, Marilou Danley, no era considerada sospechosa y que había seguido cooperando con investigadores locales y federales.En los archivos se mencionaba a otra persona de interés, Douglas Haig, cuyo nombre un juez ordenó borrar. El Las Vegas Review-Jounal identificó a Haig en una orden no editada.Un Douglas Haig de Mesa, Arizona, quien es ingeniero en Honeywell Aerospace, dirigía asimismo una empresa llamada Specialized Military Ammunition, empresa de responsabilidad limitada de venta de municiones militares abierta en el 2012 por su esposa. En octubre, Haig dijo a la revista Newsweek que lo interrogaron agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Señaló ignorar quién era Paddock y que llevaba “mucho tiempo” sin vender municiones. El martes, en un sitio de internet de la compañía se anunciaba “Cerrado indefinidamente. Revise para ver cuándo reanudaremos nuestras operaciones”.Larry Hatfield, un vocero del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, rehusó comentar si Haig aún constituía una persona de interés o si era la persona que el alguacil dijo seguía siendo investigada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.