Washington– El presidente Donald Trump atacó a su exestratega en jefe tras la publicación del adelanto de un libro donde acusa a su hijo, Donald Jr., de haberse involucrado en una reunión traicionera y antipatriótica con agentes rusos.“(Bannon) no sólo perdió su trabajo, perdió la cabeza”, aseguró el mandatario en un comunicado.Un nuevo libro del escritor Michael Wolff ofrece una serie de revelaciones sobre la campaña de Trump. Según un adelanto publicado por The Guardian, Bannon describió una reunión en la Torre Trump entre el hijo del presidente y un grupo de rusos como traicionera y antipatriótica.Entrevistado por Wolff, Bannon criticó el descuido del equipo de campaña del republicano y previó que avance la investigación del “Rusiagate” contra el yerno del mandatario.El exasesor criticó que Trump Jr. haya aceptado reunirse con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya para conseguir información presuntamente dañina sobre Hillary Clinton.“Incluso si piensas que esto no es traicionero, antipatriótico o una locura -y creo que es todo eso-, deberías haber llamado al FBI de inmediato”, dijo Bannon según el libro “Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump”, que será publicado este año,En la reunión de la Torre Trump de Nueva York en junio de 2016 participaron el hijo de Trump, Donald Jr.; su yerno, Jared Kushner; el entonces jefe de campaña, Paul Manafort, y la abogada rusa.“Los tres líderes principales de la campaña pensaron que era una buena idea reunirse con un Gobierno extranjero dentro de la Torre Trump en la sala de conferencias en el piso 25, sin abogados. No tenían abogados”, afirmó Bannon, quien estuvo en la campaña Trump en sus últimos meses.En su lugar, dijo, debieron reunirse con la abogada en otro lugar, rodeados de abogados, y pasar la información a Breitbart News, medio que él dirige.En tanto, Bannon asegura que la investigación del Fiscal especial Robert Mueller sobre supuesta colusión entre la campaña de Trump y Rusia se enfocará en lavado de dinero.Bannon desdeñó la aparente indiferencia de la Casa Blanca sobre la investigación del Rusiagate.“Están sentados en una playa tratando de detener un (huracán) Categoría Cinco”.Otro de los extractos del libro señala que Trump nunca esperó ganar la carrera presidencial de 2016.Un adelanto publicado el miércoles en la revista New York señala que Trump creía que su nominación impulsaría su marca y ofrecería grandes oportunidades.Si bien el término “migración en cadena” no posee precisión técnica, el mes pasado la Casa Blanca lanzó una campaña de diapositivas con su propia definición: “El proceso mediante el cual los ciudadanos extranjero se establecen de forma permanente en el interior de Estados Unidos y posteriormente traen a sus familiares extranjeros, quienes luego tienen la oportunidad de traer a sus familiares extranjeros y así hasta que grupos enteros de familiares lejanos se establecen en el país”.Trump ha apoyado una iniciativa que limitaría a cónyuges e hijos menores de edad de ciudadanos estadounidenses los avales de visas, implementando al mismo tiempo un sistema de puntos que daría prioridad a los trabajadores calificados.

