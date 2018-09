Arresto por DUI no me define: O'Rourke

El congresista Beto O’Rourke fue directo en el show de Ellen DeGeneres –transmitido por televisión a nivel nacional– al tratar el tema del arresto por manejar bajo el influjo del alcohol (DUI), ocurrido hace 20 años en El Paso.“Fue un terrible error y no tiene justificación”, dijo, “pero ese error no me define”.Durante la entrevista , DeGeneres declaró ser una ‘fan’ del demócrata paseño, quien contiende por el Senado de los Estados Unidos.La actriz y conductora invitó al político a su show luego de la aparición del video viral, que alcanzó más de 11 millones de vistas, en que el congresista elogió la postura de los jugadores de NFL al arrodillarse durante el himno nacional.“Es usted una persona agradable y espero compartir con su audiencia diversos temas de interés porque es momento de la verdad y debemos decidir el futuro en dos meses”, manifestó a Ellen el político texano que contiende contra el senador republicano Ted Cruz.La entrevista fue transmitida por el Canal 9 (KTSM) de El Paso. A nivel local decenas de seguidores de O’Rourke se juntaron a verla en una sala abarrotada de los cines Alamo Drafthouse.“Eres un hombre brillante”, le dijo Ellen a O'Rourke antes de ir a la pausa comercial.El aspirante al Senado federal dijo: “No puedo pensar en nada más estadounidense que protestar pacíficamente postrándome en una rodilla por sus derechos humanos en cualquier lugar”, refiriéndose a los jugadores.“Protestas pacíficas y no violentas, que incluyen arrodillarse en un partido de futbol americano para señalar que los hombres afroamericanos, los adolescentes afroamericanos desarmados, están siendo asesinados a un nivel aterrador en este momento, incluso por miembros de la aplicación de la ley sin responsabilidad y sin justicia”, dijo O'Rourke mientras la audiencia escuchaba atenta y emocionada.Tras ahondar un poco en la lucha histórica resaltó que el problema es “grave” y también trae frustraciones con los políticos, “como yo y aquellos en posiciones de confianza pública y poder que no han podido resolver esto para hacer justicia por lo que se ha hecho”. “Hay dos puntos de vista y eso no te hace ser más o menos americano”.“Me parece que Beto es una persona con la que nos podemos identificar bastante. Pienso que su manera de hablar representa nuestros valores como comunidad”, manifestó Andrea Calleros, quien asistió a la exhibición de la entrevista en Alamo Drafthouse.Resaltó que está de acuerdo con su punto de vista sobre el tema migratorio en el sentido de darle oportunidades a los ‘dreamers’ de quedarse en el país y no tener miedo.Los asistentes coincidieron en que O’Rourke está haciendo cosas diferentes al involucrar a gente de otros estados con su mensaje. “Eso puede unir a mucha gente en el país”.Otro de los temas tratados fue la respuesta al tuit del presidente Trump, quien ofreció todo su apoyo a su contrincante e incluso estar presente en uno de sus eventos en Texas.“Hay aprendizajes en la vida y no hay que darse por vencido. Una caída no te impide a que sigas adelante en tu destino”, señaló Lourdes Rivera Robleto al término del evento.“Es una persona congruente, me encantó lo que dijo porque, como él dice, hay muchas cosas mucho peores como la separación de hijos de sus padres y los tiroteos en las escuelas, en lo que deben enfocarse”, externó Magda Porras, voluntaria de la campaña, tras resaltar que con el triunfo de O’Rourke espera bienestar en el futuro. (Jaime Torres / El Diario de El Paso)