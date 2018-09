Le ordenan entregar $400 mil por defraudar a indigente

Trenton, Nueva Jersey – Un tribunal del estado de Nueva Jersey emitió este jueves una orden para que la pareja responsable de haber recaudado poco más de 400 mil dólares en ayuda a Johnny Bobbitt Jr., un veterano sin hogar de 35 años, entregue lo que resta de ese dinero a los abogados del indigente.La decisión surge luego de que Bobbitt acusara a Kate McClure y su novio, Mark D’Amico, de darle solo unos 75 mil dólares del monto recaudado para él a través de una campaña en la plataforma GoFundMe, en agradecimiento al vagabundo, que el año pasado dio a McClure los últimos 20 dólares que le quedaban en el bolsillo para que la chica pudiera llenar el depósito de su auto.“Ojalá no hubiera llegado a esto. Odio que haya terminado así”, expresó el hombre a la cadena WPVI, afirmando que la pareja utilizó las donaciones de más de 14 mil personas –unos 360 mil dólares después de impuestos– para pagarse unas vacaciones en Las Vegas y un lujoso automóvil BMW.“No sabemos adónde fue el resto del dinero, pero lo averiguaremos”, aseguró el abogado de Bobbitt, Chris Fallon. McClure y D’Amico, por su parte, aseguran que no solo entregaron al hombre la quinta parte, sino unos 200 mil dólares en total, quedándose con el resto porque –según ellos– darle tanto dinero a una persona con problemas con las drogas como Bobbit es como “darle un arma cargada”.En concreto, la pareja argumenta que inicialmente entregó a Bobbitt 25 mil dólares, pero afirma que los gastó durante las primeras dos semanas mayoritariamente en drogas. Añaden que le dieron una camioneta y una casa móvil tras la recaudación, pero Bobbitt subraya que nunca registraron esos bienes a su nombre, por lo que actualmente continúa viviendo en la calle.Durante la comparecencia de los abogados de ambas partes ante la corte, se fijó el pasado 31 de agosto como plazo para que la pareja transfiriera el dinero, y se otorgaron 10 días más para que un contador forense revisara las transacciones financieras asociadas antes de la próxima audiencia preliminar el 14 de septiembre. No ha trascendido qué acciones han sido tomadas desde entonces por McClure y D’Amico.

