Avanza Trump en acuerdo comercial con México

Washington – Negociaciones comerciales de alto riesgo entre la Casa Blanca y líderes canadienses se llevaron a cabo ayer viernes, en medio de esfuerzos causados por divisiones persistentes y comentarios que el presidente Donald Trump hizo que sugieren que podría rehusarse a ofrecer alguna concesión.Esa situación puso en el limbo legal el esfuerzo que ha hecho Trump para renovar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA).Este viernes, la Casa Blanca le notificó formalmente al Congreso que llevará a cabo un acuerdo comercial con México. La carta estipuló que Canadá también podría ser agregado “si es que está dispuesto a hacerlo”.Aunque no está claro si el pacto comercial entre los tres países puede ser reemplazado según las reglas del Congreso, con un acuerdo entre dos naciones.Funcionarios de la Casa Blanca se comprometieron a continuar las discusiones con Canadá, y se espera que las pláticas se vuelvan a retomar el miércoles.“Las pláticas fueron constructivas y logramos avanzar”, comentó el representante comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer a través de un comunicado.Sin embargo, Trump pareció estar dispuesto a dejar fuera a Canadá del trato final.“Está bien si no logramos un acuerdo con Canadá”, dijo Trump este viernes en un evento en Charlotte, Carolina del Norte.Este viernes, con el envío de la carta al Congreso, empieza un proceso formal de 90 días para renegociar el acuerdo comercial, una fecha que la Casa Blanca considera que es necesaria para obtener la aprobación del gobierno saliente de México.La carta que le envió la Casa Blanca al Congreso concluye un día caótico de posturas y políticas arriesgadas entre Estados Unidos y uno de sus más cercanos aliados.Estados Unidos y Canadá parecen estar dentro de una impresionante distancia de llegar a un acuerdo el jueves, aunque una serie de asuntos clave siguen sin acordarse.Por ejemplo, no pudieron ponerse de acuerdo en las demandas de Estados Unidos sobre la política de los lácteos y tampoco llegaron a un acuerdo acerca de la protección de patentes para las farmacéuticas o como resolver las disputas.Funcionarios canadienses sintieron que el equipo de Estados Unidos no estaba dispuesto a ceder, un sentimiento que pareció ser validado el viernes por la mañana después que el periódico Toronto Star publicó los comentarios que Trump hizo extraoficialmente un día antes a Bloomberg.Trump les dijo a los periodistas de Bloomberg que las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica sólo se va a hacer en sus términos, sugiriendo que no ofrecería ninguna concesión a Canadá.Posteriormente, Trump confirmó que le hizo los comentarios a Bloomberg, aunque se quejó de que no debieron ser publicados.“Caray, le hice unos comentarios extraoficiales a Bloomberg en relación con Canadá y ese poderoso entendimiento fue violado descaradamente”, escribió Trump en Twitter. “Aunque está bien, sólo se trata de más reportajes deshonestos. Ya me acostumbré a ellos. Por lo menos, Canadá sabe cuál es mi postura”.The Star citó lo que dijo Trump de que no iba a ofrecerle a Canadá ninguna concesión. Sin embargo, Trump comentó que no podía admitir públicamente eso porque “iba a ser muy insultante y no iban a poder cerrar el trato”.La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá Chrystia Freeland, quien estaba en Washington en una reunión con funcionarios de la Casa Blanca cuando surgió la noticia sobre los comentarios, no manifestó nada directamente sobre el papel de Trump en las negociaciones.La Casa Blanca quería un compromiso firme de Canadá para renegociar el NAFTA este viernes. Freeland agregó que los canadienses no se presionarán para llegar a un acuerdo que no sea de su interés, afirmando que la Casa Blanca necesitaba suavizar algunas de sus demandas.“Al final de cuentas, sólo vamos a firmar un acuerdo que sea bueno para Canadá”, aseguró.No se supo de inmediato si los retrocesos son temporales o podrían amenazar el objetivo final de Trump de renegociar el NAFTA, una promesa que hizo en su campaña presidencial del 2016.