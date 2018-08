La compañía de electricidad de El Paso, (El Paso Electric), reportó que se ha visto un aumento en el número de llamadas fraudulentas registradas.De acuerdo con la compañía, en cada una de las llamadas resulta ser una persona que dice ser representante de El Paso Electric.Luego de ‘parecer oficial’, el estafador empieza a amenazar a los usuarios diciendo que se hará la desconexión del servicio si no se realiza un pago de inmediato.George De La Torre, vocero de la compañía, informó que los estafadores exigen a los usuarios que compren una tarjeta de débito pre-pagada en una tienda, -principalmente de autoservicio-, para después forzar a las personas a realizar el pago por teléfono de inmediato.A medida que estas estafas se vuelven más sofisticadas, los clientes deben colgar y llamar a un número de teléfono de El Paso Electric para reportar la llamada o consultar acerca del estado de su cuenta, según informó la compañía.El Paso Electric nunca pide a los usuarios adquirir una tarjeta pre-pagada para realizar los pago por teléfono. El número que los estafadores indican a las personas para comunicarse de vuelta y realizar el pago, no es un número de teléfono asociado a El Paso Electric, declaró De La Torre.La compañía de luz pide a la comunidad seguir los siguientes consejos para protegerse en contra de estafas:• Sospeche de cualquier persona que llame para pedir un pago en nombre de El Paso Electric, especialmente si solicitan que se les pague con una tarjeta de débito pre-pagada. EPE tiene varios métodos de pago a través de sus opciones de pago autorizadas.• No ofrezca ninguna información confidencial, a menos que usted como cliente haya iniciado el contacto con el servicio al cliente.Si usted tiene cualquier duda en cuanto a la autenticidad de una llamada, cuelgue el teléfono y llame a EPE a cualquiera de los siguientes números:• (915) 543-5970• (575) 526-5555• Línea gratuita (800) 351-1621Para obtener una lista completa de las opciones de pago autorizadas de EPE o de asistencia financiera, visite www.epelectric.com.nts.

