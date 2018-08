Interrumpe John McCain tratamiento contra cáncer terminal

Washington - John McCain, quien ha sido senador por Arizona durante seis períodos y en el 2008 fue el candidato presidencial republicano, decidió suspender su tratamiento contra el cáncer cerebral, anunció su familia el viernes.En un comunicado, la familia dijo que McCain ha superado las expectativas de supervivencia, pero "el progreso de la enfermedad y el avance inexorable de su edad dan su veredicto"."Con su habitual fuerza de voluntad, él ha decidido suspender el tratamiento médico", agregó la familia.McCain, quien cumple 82 años la próxima semana, no ha concurrido a sesiones en el Capitolio desde diciembre. Si él renuncia o muere pronto, el gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, nombraría a un reemplazo hasta la elección del 2020. El ganador de esa contienda laboraría el resto del período de McCain hasta el 2022.El Partido Republicano tiene la mayoría en el Senado, pero por el escaso margen de 51-49.El presidente Donald Trump ha criticado frecuentemente a McCain, especialmente por votar en contra de una propuesta republicana para reemplazar el Obamacare, la ley de gastos médicos aprobada durante gobierno del ex presidente Barack Obama.Este mes, Tump promulgó una ley sobre políticas militares que lleva el nombre de McCain, pero en un indicio de la tensa relación que tienen, el presidente no mencionó el nombre de McCain en las declaraciones que hizo al firmar la medida.Hijo y nieto de almirantes de la Armada, McCain fue piloto de esa fuerza militar y prisionero de guerra en Vietnam durante más de cinco años. Fue elegido al Congreso a principios de la década de 1980 y al Senado en 1986, reemplazando a Barry Goldwater, quien se retiró. McCain se hizo una reputación de ser un legislador dispuesto a apegarse a sus convicciones en lugar de adaptarse a la línea de acción marcada por los líderes de su partido. Es una característica que genera una mezcla de respeto y enojo.El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, tuiteó que esta mañana le dio "mucha pena escuchar las novedades" sobre McCain."Somos tan afortunados de tenerlo como amigo y colega. Estamos orando por John, Cindy, y toda la familia McCain en este momento increíblemente difícil", afirmó McConnell.

