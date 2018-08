Nueva York— Michael D. Cohen no fue el único.En el expediente sobre la causa de Cohen, quien se describió a sí mismo como quien arreglaba por medios cuestionables los problemas del presidente, se indica por primera vez que otros colaboradores de la empresa de Trump tuvieron que ver en los arreglos financieros empleados a fin de silenciar a las mujeres que sostuvieron haber sostenido amoríos con él, después de entregarse los pagos.Dos ejecutivos de alto nivel de la Organización Trump participaron en los arreglos financieros, de acuerdo con un documento procesal de 22 páginas.Por otra parte, se menciona a uno o más miembros del equipo de campaña 2016 de Trump que se dedicaron a identificar notas respecto a los enredos románticos de él “para poderlas comprar y evitar que se publicaran”, se lee en el documento.Cohen, dice el expediente, “se coordinaba con uno o más integrantes del equipo de campaña, incluyendo a través de juntas y llamadas telefónicas” sobre la naturaleza y el momento de los pagos, mismos que se hicieron con el propósito de influir en las elecciones.En los documentos no se identifica a las personas.Se desconoce si éstas se encuentran en algún tipo de peligro legal, pero el documento procesal sí despierta dudas en torno a la conducta de la propia Organización Trump.Cohen pagó 130 mil dólares a Stephanie Clifford, una actriz de cine para adultos, a fin de garantizar que no fuera a hablar públicamente acerca de la aventura que dijo haber tenido con Trump. Posteriormente la Organización Trump reembolsó el dinero a Cohen.En el documento, en el cual se describen violaciones financieras de campaña y otros delitos de los que Cohen se declaró culpable, el reembolso fue rastreado por medio de la empresa.Primero Cohen lo solicitó, presentando el estado de cuenta de una compañía fantasma que él creó a fin de ocultar los nexos del pago con Trump, hasta que la Organización Trump hizo desembolsos mensuales destinados a Cohen.El reembolso se hacía mediante prácticas contables poco comunes, un acuerdo inexistente sobre una iguala y decisiones fiscales igualmente poco ortodoxas, ayudados por ejecutivos de la Organización Trump que, al parecer, por lo menos se hicieron de la vista gorda.El miércoles, un representante de la Organización Trump rehusó hacer comentarios.

