Un hombre en presunto estado de ebriedad chocó (DWI) la madrugada de este martes contra una camioneta de Sun Metro y el tranvía, en el área Central de El Paso.El “trolley” se encuentra en fase de prueba, y todavía no se ha fijado fecha para que comience a operar oficialmente, cuando ya fue víctima de un percance vial.El accidente ocurrió alrededor de las 2:30 am del martes, en la cuadra 900 de la calle Stanton, casi llegando al cruce con la avenida Rio Grande.Héctor Emiliano Parra Robles, de 24, conducía un automóvil rojo Infiniti G35 modelo 2003. El vehículo impactó a la camioneta tipo van de la compañía Sun Metro, que iba escoltando al tranvía con el número 1506, mientras éste hacía un recorrido de prueba.Jay Banasiak, director de Sun Metro comentó que el conductor del auto chocó repentinamente contra la van y esta por la fuerza del impacto golpeó al tranvía provocando daños menores a la unidad.Banasiak mencionó que el conductor de la van y los dos choferes del tranvía fueron trasladados a un hospital como medida precautoria, pero fueron dados de alta horas después.Por su parte la Policía de El Paso informó que Parra Robles quedó en la calidad de detenido por DWI.-----El director de Sun Metro emitió las siguientes recomendaciones.Para automovilistas:· Rebasar al tranvía con precaución.· Nunca bloquear las vías.· Nunca cortarle el paso al tranvía en movimiento.· No dar vuelta a la derecha enfrente del traía, en caso de tener de que dar vuelta usted debe quedarse detrás de la unidad.· Estacionarse en los lugares designados en la ruta del tranvía, su carro podría ser remolcado por la grúa.· Poner atención a los nuevos señalamientos viales.Para peatones:· Mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, los tranvías son silenciosos.· No usar audífonos o bajar el volumen para poder escuchar las campanas del tranvía cuando anuncia que se va a detener.· Cruzar solo por los cruces peatones designados.· Nunca tratar de ganarle el paso al tranvía.· No usar las bicicletas sobre las vías, las llantas podrían atorarse.· No colgarse de la parte trasera del tranvía para tomar impulso.Para más información sobre las medidas de seguridad el tranvía puede ingresar a la pagina sunmetro.net/streetcar o llamar al (915) 212-3333.

