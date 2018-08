Lanza Ted Cruz por TV ofensiva vs Beto O'Rourke

Austin— El senador estadounidense Ted Cruz, republicano por Texas, comenzó a emitir los primeros anuncios televisivos de su campaña de reelección, incluido uno que destaca su trabajo para la reconstrucción del estado tras el paso del huracán Harvey y otros dos que tienen como objetivo a su oponente demócrata, el representante federal Beto O’Rourke, de El Paso.El comercial con el tema de Harvey se está transmitiendo en Beaumont, mientras que los anuncios que atacan a O’Rourke se emitieron el viernes por la mañana en Abilene y Lubbock. En un comunicado de prensa, la campaña de Cruz destacó solo el spot de Harvey, y no proporcionó información sobre cuánto estaba gastando en los anuncios.Uno de los spots anti-O’Rourke le dice a los televidentes que su rival es “más extremista de lo que él quiere que sepas”, destacando los comentarios que O’Rourke hizo sobre su apoyo a un juicio político contra el presidente Donald Trump, al tiempo destaca el movimiento de algunos activistas liberales para abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Si bien O’Rourke expresó inicialmente su disposición a acabar con ICE, recientemente ha rechazado las llamadas para eliminar a la agencia. El anuncio continúa afirmando que tales posiciones sitúan a O’Rourke a la izquierda de los fanáticos liberales como la líder de la minoría en la Cámara, Nancy Pelosi, y los senadores estadounidenses Bernie Sanders, de Vermont, y Elizabeth Warren, de Massachusetts.“Si las posiciones de Beto O’Rourke son demasiado extremas incluso para ellos”, dice un narrador al final, “es demasiado temerario para Texas”.El otro punto anti-O’Rourke se centra en un proyecto de ley de Cruz, que el presidente Donald Trump promulgó el año pasado, el cual amplía el número de solicitantes de beneficios de desempleo en los estados sujetos a pruebas de uso de drogas. Luego, un narrador busca contrastar la ley con el exitoso esfuerzo de O’Rourke en el Concejo Municipal de El Paso en 2009 para emitir una resolución que instara un “diálogo nacional abierto y honesto sobre el fin de la prohibición de los narcóticos”.“Beto O’Rourke dijo que deberíamos considerar legalizar todos los narcóticos, incluida la heroína, eso sería destructivo para nuestras comunidades y familias”, dice un narrador. “Texas necesita un senador que encabece la lucha contra el abuso de drogas y ayude a quienes lo necesitan para volver a trabajar”.Cruz ya había atacado a O’Rourke por la resolución, que finalmente fue vetada por el entonces alcalde de El Paso, John Cook, por temor a que la ciudad perdiera fondos federales. O’Rourke ha apoyado durante mucho tiempo la legalización de la mariguana, pero no ha abogado por poner fin a la prohibición de otras drogas. En el momento en que enmendó la resolución ante el concejo municipal, dijo que no pedía la legalización de todas las drogas, sino que buscaba tener una “discusión seria sobre eso”.O’Rourke respondió el viernes al anuncio relacionado con las drogas, al tuitear un clip de una aparición en San Antonio el 29 de junio, donde discutió una serie de ataques que estaba anticipando por parte de la campaña de Cruz.“Te dirán, que porqué quiero terminar la guerra contra las drogas y poner fin a la prohibición de la mariguana, es que quiero hacer cosas terribles como legalizar el crack y dar heroína a tus hijos”, dijo en el evento. “Nada mas lejos de la verdad”.El otro anuncio televisivo que Cruz comenzó a publicar el viernes es más positivo. Exalta la participación de Cruz en la aprobación por parte del Congreso para la ayuda a los damnificados por Harvey y muestra la cobertura mediática de su visita a las comunidades afectadas después de que la tormenta devastara la costa del Golfo el año pasado. También presenta un video de Cruz en una conferencia de prensa junto al juez del Condado de Galveston Mark Henry, quien dice: “Ningún funcionario, estatal o federal, ha estado más involucrado en la recuperación del condado de Galveston que el senador Ted Cruz”.“Cuando golpeó el huracán, defendiste a Texas”, concluye un narrador, “y Ted Cruz te defendió”.La campaña de O’Rourke lanzó su primer anuncio el mes pasado, aunque sólo en línea. El candidato ha expresado ambivalencia sobre la efectividad de los anuncios de televisión en la carrera.Si bien la campaña de Cruz no reveló los anuncios negativos en su comunicado de prensa, dejó en claro en una declaración posterior que no rehuiría ofrecer contrastes con O’Rourke. “Entre ahora y noviembre, Ted Cruz estará informando a los votantes de su propio récord de logros, así como de las marcadas diferencias entre él y su oponente”, dijo su portavoz, Emily Miller.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.