Piden no atacar a Patrulla Fronteriza

A raíz de la polémica que ha envuelto a agentes de la Patrulla Fronteriza (BP) en los últimos días, familiares de agentes caídos piden a la comunidad no atacar a todo aquel que porte un uniforme, porque aseguran que no todos son iguales.Esto luego de que en menos de un mes circularan en redes sociales dos videos que pusieron a esta agencia en el ojo del huracán, debido a que en el primero un agente del estado de Montana cuestiona el estatus migratorio a unas mujeres por hablar español y en el segundo un agente de Rio Bravo, Texas asesina a una migrante de un balazo.Después de que estos y otros videos los “migras” como comúnmente se les conoce a los agentes de BP, la agencia se ha ganado el repudio de muchas personas por sus acciones.Pero José Martínez, padre de un agente caído pidió a la comunidad a no arremeter contra todos los uniformados sin saber todo por lo que ellos tiene que pasar para desempañar su trabajo.“La gente sólo ataca sin tocarse el corazón, sin saber todo lo que ellos sufren para desempeñar su trabajo”, explicó.El hombre enfatizó que la comunidad hispana no entiende que es un trabajo difícil, donde ellos realizan grandes esfuerzos tanto físico como mental.“Sufren mucho con esos entrenamientos que tienen que pasar, además les toca ver muchas cosas y tiene que quedarse con eso en sus mentes”, dijo José, padre del agente Rogelio Martínez.Martínez murió misteriosamente en noviembre de 2017 cerca de Van Horn, Texas, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.Al igual que José, Ashley García, sobrina del agente Isaac Morales, quien falleció el año pasado de una puñalada en el ojo, enfatizó que la labor de un agente de BP es difícil y pocos la entienden.“Es un trabajo riesgoso y mi tío lo sabia, pero aun así quiso ser agente, pero la gente no piensa en eso”, señaló.De acuerdo con personal de la Patrulla Fronteriza el repudio que existe por parte de la gente a la corporación es de tipo cultural.Ramiro Cordero, vocero de BP Sector El Paso, asegura que todo lo malo que se habla de la agencia es cuestión cultural ya que es la comunidad migrante quienes los ven como los malos.

