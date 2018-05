Vibra afición local... con rival de los Chihuahuas

Con la sencillez y sonrisa que lo caracterizan: así regresó a la frontera Cody Decker, el jugador preferido de la afición de los Chihuahuas de El Paso, aunque en esta ocasión portaba el uniforme del equipo rival.A algunos aficionados como Erika Dungan, no les importaba ver a su jugador favorito con otro uniforme, ya que lo importante era que estaba de vuelta.“Bienvenido sea aunque venga con los rivales”, dijo.Antes de llegar a la ciudad, donde jugaría con los Aces de Reno del 30 de abril al 3 de mayo Decker expresó a través de redes sociales su emoción de volver.“El Paso: Esta es una semana muy especial para mí, ¡estoy de regreso! Vayan a apoyarme o abuchearme, no importa. Sólo vengan y sean los fans que conozco y quiero”, dijo.Decker jugó con los Chihuahuas durante las dos primeras temporadas del equipo y se dio a conocer gracias a su gran sentido del humor luego de que le jugara una broma a su entonces compañero, el ex ligamayorista Jeff Francouer.El originario de Santa Bárbara, California le hizo creer a Francouer que Jorge Reyes, uno de los lanzadores del equipo era sordo, por lo que el veterano intentaba comunicarse con el pelotero por medio de señas.El video se volvió viral en redes sociales y eso provocó que los reflectores se voltearan hacia Decker, quien rápidamente ganó popularidad entre chicos y grandes.“Es una leyenda aquí en El Paso, lo queremos”, señaló Sydney Shy.En entrevista con El Diario de El Paso, Decker comentó que sigue enamorado de esta ciudad y que los dos años que estuvo con los Chihuahuas han sido los mejores de su carrera.“Amo esta ciudad. Es por su gente, los aficionados, los restaurantes, la comida, todo en esta ciudad es mágico, simplemente amo este lugar”, expresó el primera base.Decker dijo que le gustaría volver a jugar en esta frontera, pero comentó que lamentablemente la decisión no depende él, aunque aseguró le gustaría en un futuro mudarse a El Paso.“Esta es la única ciudad a la que me movería. El Paso es como algo aparte, no es Texas y no es México, es un lugar único que tiene su propia identidad y sus propias tradiciones; es hermoso aquí”, enfatizó.Algunos aficionados suelen decir en inglés “Once a Chihuahua Always a Chihuahua”, es decir que una vez que un jugador portó la playera de Los Chihuahuas siempre será parte del equipo y eso fue lo que pasó con Decker quien a pesar de tener tres temporadas fuera, aún lleva al equipo con él.Decker subió hace un par de meses a su cuenta de Twitter una fotografía de su nueva cartera, con el nombre de los Chihuahuas y la cara de Chico, la mascota del equipo.Al ser cuestionado por su cartera Decker bromeó diciendo que en ese entonces se había quedado sin equipo y era la única cartera que tenía a la mano.“Las carteras no son baratas y no podía gastar dinero en una. Además es una cartera una muy buena cartera de piel, que talvez sigue conmigo aquí en la bolsa de mi pantalón pero eso nunca lo sabrás”, dijo sonriendo.En junio de 2016 los Chihuahuas regalaron a los fanáticos 2 mil de las populares figuras bobble- head (muñequito cabezón) con la imagen de Decker, a pesar de que el jugador en ese momento estaba jugando para los Isotopos de Albuquerque.“Es genial tener un bobble-head, lo amo. El otro día un fanático trajo uno para que se lo autografiara y no pude evitar traerlo en la mano esperando a que salieran mis compañeros y presumírselos”, indicó Decker.Decker comentó que todo estaba planeado para que se regalaran los bobble heads, el primer día que el vendría a jugar a El Paso con el equipo de Alberque pero él no pudo llegar.“Tristemente mi entonces equipo decidió que me despedirían como una semana antes de que se entregaran y pues estuve tan cerca de recibirlo la noche que los dieron, eso hubiera sido tan genial”, comentó.El californiano se dijo honrado de que los Chihuahuas lo hayan escogido para hacer su muñeco, a pesar de ya no ser parte del equipo.Pero eso no es lo único que los paseños le han dado, ya que hace algún tiempo un restaurante local hizo una hamburguesa con el nombre del jugador, la “Cody Decker Double”.Con ese sentido del humor que lo caracteriza, Decker dijo que le encantó como los mismos fans que lo apoyan y se toman fotos con él, lo abuchearon un poco durante los juegos.“Los fans estaban contentos con mi llegada. En primer turno al bat me aplaudieron, pero ya después me abuchearon los más que pudieron y creo que eso es lo correcto porque quieren que me vaya bien pero no quiere que le gane a los Chihuahuas”, resaltó.Por último Decker manifestó que le gustaría que la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) iniciara un programa de béisbol y lo contrataran como entrenador.“Amo El paso, quiero regresar. Espero que UTEP me contrate como su entrenador en jefe, ese es mi trabajo de ensueño y espero que lo hagan; vamos mineros”, concluyó entre risas. [email protected]