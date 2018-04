Servir a otros, la clave de su éxito

Tener un incomparable espíritu de servicio, y la certeza de que todo lo que se ha recibido en la vida debe de darse en igual medida en retorno, son los pilares de la educación que recibió Max Sappenfield de sus padres y que ahora como maestro de educación especial, y entrenador del equipo de futbol soccer, le han servido para motivar a sus estudiantes para conseguir 2 campeonatos estatales para la escuela preparatoria de San Elizario.La escuela preparatoria está rodeada de parcelas, en el corazón de una ciudad de rural con más de 13 mil habitantes, e incorporada al Condado de El Paso, lugar en donde el coach Max decidió establecerse tras retirarse de las Fuerzas Armadas para dedicarse de lleno a sacar lo mejor de sus pupilos.“San Eli tiene chicos llenos de pasión, nada maleados, y quienes viven de forma modesta con padres que se sacrifican por sus hijos, que son arduos trabajadores y que imparten esa visión a sus hijos. Y por supuesto, donde quiera que uno va se encuentra con maneras de ayudar, ellos tienen necesidad, a veces de figuras paternas, de una persona que los respalde, y esto es lo que me ha dado un propósito real”, sostuvo el exitoso entrenador.El viernes pasado San Eli conquistó el torneo estatal de futbol soccer, clase 4A, emulando la hazaña conseguida en el 2015, cuando un equipo que pocos daban como favorito pudo emular los logros que solamente el programa de futbol de la Del Valle High School había conseguido para El Paso.Tras una temporada de altibajos, donde sufrieron 5 derrotas contra equipos locales, el conjunto de San Eli se convirtió en intratable, no recibió goles en la postemporada y derrotó al equipo de Palestina que marchaba invicto en otra campaña de ensueño para el equipo del coach Max.“Todos mis jugadores ven en mí a un tipo que trabaja duro, que se sacrifica por ellos, que les sirve, que es agradecido y que les enseña hábitos de gratitud que modifica vidas”, señaló Sappenfield sobre el secreto que motiva a sus jugadores a conseguir el éxito.El coach Max tuvo una infancia normal al cuidado de su mamá que ejerció como maestra de inglés, y de su padre que fue un científico en el Laboratorio Nacional de Los Alamos, pero además de los valores recibidos en casa, su vida se moldeó en definitiva tras retirarse del servicio activo como primer teniente de la Armada.“Mis padres nos enseñaron a servir, ellos creían en la educación, nuestra casa estaba llena de libros y por supuesto a asistir a la iglesia, pero aprendí más de la disciplina una vez que salí de high school. Mi experiencia militar realmente me ayudó a dar forma a mis habilidades organizativas”, sostuvo el entrenador.Max Sappenfield prefiero hablar de otros al momento de destacar esa actitud de servicio que los distingue, y que le ha funcionado como principal motivador en su entorno.“El educar a los chicos se refiere a impartir valores, los valores dan guías para mantenerlos más o menos centrados, y el servicio armado es en primer lugar un servicio, es decir que algo tiene mayor importancia para mí. En las Fuerzas Armadastrabajas hasta la última onza de tu fuerza, allá que si tú no lo haces, tus hermanos de armas pueden morir. Se dice que no peleas tanto por tu país sino por quien está junto a ti”, señaló.El ayudar al próximo en una característica de la familia Sappenfield, y aunque son incontables los casos en que el coach de San Eli ha respaldado a sus estudiantes, Max prefiera hablar de su hermano gemelo Rex.“En mi familia recibimos el mensaje de que debíamos de esperar el éxito, pero no de una manera arrogante o abierta, y aunque tenemos varios ejemplos en mi familia quizá el más claro sea el de mi hermano gemelo Rex”, sostuvo.Rex Sappenfield se retiró del servicio activo como coronel, y ahora es maestro de inglés en el décimo grado de la Massaponax High School, en Spotsylvania, Virginia, además de ser entrenador de atletismo.“Varios de mis jugadores han conocido a mi hermano Rex quien vive en Virginia, se casó con una doctora, tiene hijos, y durante los veranos maneja un camión de comida rumbo a hoteles y refugios donde da alimentos gratuitos a niños, que debido a que no están en la escuela no tiene qué comer”, recordó el coach paseño.“Mi hermano fue a la guerra, fue al frente a Afganistán e Irak, y de las mejores historias que he escuchado son acerca de jugadores que se han incorporado a las Fuerzas Armadas, que sirven de otro lado del mundo, y que regresan a ver a su entrenador”, dijo el entrenador.El ejemplo que los Sappenfield han dado a la juventud fronteriza trasciende las canchas de futbol, las pistas de atletismo, e incluso las fronteras.“He tenido varios entrenadores sen mi vida, incluso a nivel profesional, pero nadie como el coach Max, el da todo por nosotros, algo que no cualquier entrenador hace”, comentó Aldair Avila, jugador juarense que asistió a San Elizario, pero que fue deportado horas antes de disputar el título estatal del 2015.Tras ser deportado Avila continuó con sus estudios, y en la actualidad es jugador profesional de futbol en México, pero su paso por San Elizario fue algo que marcó su vida.“Los recuerdos del coach Max jamás se me olvidan, él me enseñó el verdadero significado del futbol y del compañerismo, una hermandad donde todos en la escuela me apoyaron mucho, sin él no sé qué sería de mi vida ahora”, dijo Aldair.