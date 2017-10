Exigirá Texas enterrar fetos abortados

Austin— Esta semana, Texas aprobó nuevas leyes que requerirán que los centros de atención médica que realizan abortos entierren los restos fetales en vez de deshacerse de ellos en un relleno sanitario como otras formas de desperdicio médico biológico, terminando con meses de debate contencioso y consternando a los grupos de derecho al aborto.Las reglas, que entrarán en efecto el 19 de diciembre, ordenan que el tejido fetal abortado debe ser enterrado sin importar cuánto tiempo ha durado en gestación. Además se especifica que puede ser sepultado directamente después de que se ha realizado un aborto o, luego de haberlo incinerado, puede enterrarse o esparcir sus cenizas. Los restos fetales también pueden ser desinfectados con vapor antes del entierro, de acuerdo con el lineamiento.La ley fue propuesta de manera sigilosa en julio por instrucciones del gobernador Greg Abbott, según el Texas Tribune, poco después de que la Corte Suprema eliminara partes de una ley de Texas que podría haber reducido drásticamente el número de clínicas de aborto en el estado, particularmente aquellas afuera de las grandes áreas urbanas.The Tribune reportó en julio que Abbott, republicano, citó la propuesta en un mensaje electrónico de recaudación de fondos como evidencia de su compromiso con la protección de los ‘derechos de los que no han nacido’ y el ‘cambio de la marea’ contra el aborto en el estado.‘Creo que es imperativo establecer estándares más elevados que reflejen nuestro respeto por la santidad de la vida’, expresó en el mensaje, el cual fue publicado completo por The Tribune. ‘Ésta es la razón por la que Texas requerirá que las clínicas y los hospitales entierren o cremen restos humanos y fetales’.‘Yo no creo que los restos humanos y fetales deban ser tratados como desperdicio médico y se les deseche en rellenos sanitarios’, comentó Abbott.De acuerdo con las reglas, el tejido fetal abortado debe ser manejado como una persona muerta y tratado ‘usando el proceso de cremación, entierro, o colocación en un nicho, o usando el proceso de cremación seguido de la colocación de las cenizas en un nicho, tumba o dispersión de las mismas como la ley autoriza’.El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas tuvo dos audiencias públicas para escuchar comentarios sobre las propuestas y revisó cerca de 35 mil comentarios desde que fue presentada, informó Carrie Williams, vocera de la dependencia. Explicó que se tomaron en cuenta los comentarios y preocupaciones cuando se finiquitaban las leyes.Una preocupación –expresada por la Asociación Médica de Texas y la Asociación de Hospitales de Texas, entre otros– fue que si las mujeres que abortaran espontáneamente en casa estarían obligadas a transportar sus restos fetales a una clínica u hospital para hacer los arreglos del entierro.‘Realizamos algunos cambios a las leyes a lo largo del camino, incluyendo el agregar términos para dejar claro que estas reglas no se aplican a abortos espontáneos que ocurran en casa, y agregando términos para aclarar que no se requiere acta de nacimiento ni de defunción para el proceso debido acatando las leyes’, aclaró Williams.Pero los activistas a favor del aborto declararon que las nuevas reglas no aportaron nada a la seguridad y el bienestar de las mujeres que pasen por un procedimiento de aborto y sólo lograron una intromisión innecesaria en la privacidad de la paciente.La Asociación Médica de Texas y la Asociación de Hospitales de Texas expresaron preocupaciones similares en una misiva que enviaron el mes pasado al Departamento de Servicios Estatales de Salud de Texas, diciendo que ‘estas reglas nuevamente representarán intromisión legislada’ en la ‘relación única’ entre doctores y pacientes.Heather Busby, directora ejecutiva de la liga NARAL Pro-Elección en Texas, un grupo defensor de los derechos a abortar, criticó ‘la inclusión de un ritual no médico’ en un procedimiento médico y calificó las nuevas reglas como ‘un intento ligeramente disimulado de avergonzar a las texanas que se hacen abortos y dificultar las cosas a los doctores que ofrecen el servicio’.‘La dependencia estatal ha vuelto a ignorar las inquietudes de la comunidad médica y de miles de texanas al jugar a la política con las decisiones privadas de atención a la salud de la gente’, dijo Busby, añadiendo que el Departamento de Servicios Estatales de Salud de Texas ‘no ha presentado ninguna evidencia de que esta regla beneficie la salud pública o mejore la práctica segura de la medicina moderna’.Texas no es el primer estado que aprueba el entierro obligatorio de los restos de fetos. El presente año Indiana y Louisiana aprobaron medidas similares –pero ninguno de esos estados ha implementado las reglas debido a las impugnaciones legales en curso, dijo Gavin Broady del Centro para los Derechos Reproductivos, el cual entabló en Louisiana una demanda contra las reglas. La ley de Indiana fue firmada por el gobernador Mike Pence, el vicepresidente electo de Estados Unidos.Nancy Northup, presidente del Centro para los Derechos de Reproducción, señaló que la regla texana no tenía justificación médica y que ‘sólo aumentaría las barreras de la atención reproductiva al tiempo de avergonzar y estigmatizar de manera deliberada a las mujeres de Texas’.‘Hace apenas cinco meses, la Suprema Corte de Estados Unidos invalidó dos leyes texanas ficticias y declaró anticonstitucionales las restricciones al acceso al aborto que no sean necesarias médicamente’, dijo. ‘Ahora los políticos de Texas han respondido con una de las restricciones evidentemente con menos sentido y que más insultan a la fecha’.