Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy inicia el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual calificó de estratégico y fundamental."Es la atención a los jóvenes, a los que se les ha dado la espalda en los últimos tiempos, que se les etiquetó, en vez de atenderlos se les etiquetó como 'ninis', se acuñó esa frase desdichada, porque no es culpa de ellos el que no haya oportunidades", señaló en conferencia en Palacio Nacional.Indicó que este jueves se van a enlazar los primeros tutores (empresarios, comerciantes y dueños de talleres) con jóvenes aprendices que se van a formar y capacitar."Este es un programa estratégico, fundamental, lleno de contenido, lleno de justicia, de humanismo, es la atencion a los jóvenes", abundó.El Presidente señaló que el programa cuenta con un presupuesto de 44 mil millones de pesos y que, en caso de que se requiera, se le transferirán más recursos.En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) dio a conocer en la edición de este jueves del Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para la operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.La publicación señala que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro pretende crear las condiciones de posibilidad para que dos millones 300 mil jóvenes que hasta hoy no han sido partícipes de los procesos económicamente productivos de la sociedad mexicana se perciban a sí mismos como copartícipes en ellos.Agrega que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se centrará en un modelo de corresponsabilidad social entre los sectores público, privado y social destinado a ofrecer a los jóvenes un espacio, apoyos y actividades estructuradas para desarrollar o fortalecer hábitos de trabajo y competencias técnicas que promuevan la inclusión social e incrementen sus posibilidades de empleabilidad a futuro.Subraya que México continúa entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayores proporciones de jóvenes que no trabajan, no estudian, ni reciben capacitación.Estos jóvenes representan 22 por ciento de la población joven, cifra muy superior al promedio de 15 por ciento en la OCDE.Las personas jóvenes en condiciones de pobreza (extrema y moderada) y vulnerables representan más de 87 por ciento de este grupo.La STyPS abundó que los presentes lineamientos tienen por objeto regir la operación del Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en las 32 entidades federativas del País.El Programa tiene como finalidad brindar oportunidades de capacitación en el trabajo para jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian.Además se otorgará una beca mensual de 3 mil 600 pesos, y el acceso a un seguro médico durante el periodo de permanencia en el programa que se brindará a través del IMSS.

