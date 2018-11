Cientos de migrantes centroamericanos que viajaron en caravanas hasta Tijuana están pidiendo asistencia a fin de regresar a sus países de origen o solicitar asilo en México en vez de intentar ingresar legalmente a Estados Unidos, informaron las autoridades mexicanas, publicó The Wall Street Journal.El repunte de dichas solicitudes en el curso de los dos últimos días se da conforme los migrantes ven reducirse sus posibilidades de entrar pronto a Estados Unidos y tras los violentos choques que se registraron el domingo entre migrantes y agentes estadounidenses de seguridad.En los dos últimos días alrededor de 200 migrantes se han anotado en Tijuana con las autoridades mexicanas para ser repatriados en forma voluntaria, dijo un funcionario inmigratorio mexicano de alto nivel. Durante la semana anterior no se presentó ninguna solicitud de ese tipo.El martes un grupo de 105 migrantes, en su mayoría de Honduras, salieron en avión del aeropuerto de Tijuana, dijo Gerardo Elías García, comisionado del Instituto Nacional de Migración.Otro grupo de 98 migrantes están siendo deportados en autobús a sus países de origen por haber sido de los que intentaron cruzar la frontera a la fuerza, dijo el martes García.La presente semana también aumentaron las solicitudes de asilo, registrándose el lunes 47 solicitudes después de haber habido un promedio de entre 15 y 20 los días anteriores. La semana pasada aproximadamente 200 migrantes pidieron asilo en México, dijo una persona con conocimiento sobre los trámites.Las esperanzas que miles de miembros de las caravanas tenían de entrar a Estados Unidos y solicitar asilo disminuyeron a raíz de que hace dos días agentes de Aduanas y Protección Fronteriza cerraron temporalmente un transitado cruce fronterizo y echaron gas lacrimógeno cuando cientos de migrantes se abalanzaron sobre la valla fronteriza.Javier Portillo, un padre de familia hondureño de 33 años, señaló que día a día se vuelve más difícil vivir en un hacinado centro deportivo en Tijuana con su esposa y su hija de dos años.“Estoy pensando en quedarme aquí” en vez de tratar de entrar a Estados Unidos, dijo Portillo. “Simplemente estoy considerando trabajar”.Otro hombre originario de Honduras, quien dijo tener 24 años pero no quiso identificarse, dijo que en varias ocasiones funcionarios mexicanos han ofrecido a los migrantes de la caravana boletos gratis para regresar a sus hogares, pero que, para él, el viaje había sido demasiado largo y difícil como para regresarse.

