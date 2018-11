Alex Villanueva cada vez más cerca de ser sheriff del condado de L. A.

Los Ángeles- Alex Villanueva, el policía retirado que comandó una sorprendente ventaja en las elecciones para el sheriff del Condado de Los Ángeles, se acercó más al triunfo el martes, extendiendo su margen a casi 87,000 votos por delante del titular Jim McDonnell.Casi 261,000 boletas aún deben ser contabilizadas en una carrera que, sin importar quién gane, ya ha desafiado a la convención en el Condado de Los Ángeles como un reto a un sheriff.Villanueva obtuvo 1,193,670 votos, 51.9%, en comparación con el 1,106,750 de McDonnell, o 48.1%, según el Registrador-Registrador / Oficina del Secretario del Condado. Villanueva, un teniente retirado del alguacil, se adjudicó la victoria la semana pasada, aunque aún no ha recibido una concesión de McDonnell.En un comunicado emitido por el departamento el martes, el alguacil dijo que no lo concedería hasta que se completara el recuento de votos.“Me doy cuenta de que las estadísticas parecen favorecer a mi oponente. "Planeo comunicarme con el Sr. Villanueva para discutir una transición ordenada, si fuera necesario", dijo en la declaración, pidiendo que continúen las reformas y que la oficina del alguacil permanezca sin ser partidista.El último recuento de votos se produce cuando la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles está investigando una queja sobre posibles donantes de paja a la campaña de Villanueva. Villanueva ha dicho que él cree que todas las contribuciones a su campaña fueron legales y que no está considerando reembolsarlas.Conforme a las leyes estatales de financiamiento de campañas, una persona no puede ocultar sus contribuciones de campaña utilizando a otra persona, el llamado donante de paja, para realizar el pago con el nombre del donante de paja.McDonnell, quien ganó en 2014 prometiendo limpiar un departamento marcado por un escándalo de abuso en la cárcel, ha argumentado que es la mejor persona para continuar las reformas en una de las agencias policiales más grandes del país.

