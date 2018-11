Nuevo México— CoreCivic, el operador de uno de los sistemas privados de prisiones más grandes de Estados Unidos, pagó a migrantes detenidos en Nuevo México menos de un dólar por día como parte de programas de trabajo voluntario mientras estuvieron detenidos, según una demanda colectiva.Tres detenidos del país centroafricano de Camerún, que llegaron a Estados Unidos pidiendo asilo, recibieron el pago paupérrimo por limpiar baños y trabajar en la cocina del Centro Correccional del condado Cibola, en Nuevo México, operado por CoreCivic, de acuerdo con documentos presentados en corte hoy en un tribunal federal de distrito en Maryland.Durante unos seis meses, Desmond Ndambi, Mbah Emmanuel Abi, y Nkemtoh Moses Awombang estuvieron en el centro de detención tras haberse entregado a funcionarios estadounidenses en la garita fronteriza en Texas en junio del 2017, dijo Joseph Sellers, abogado de los migrantes y abogado de la firma Cohen Milstein Sellers & Toll, con sede en Nueva York.Los tres migrantes pertenecen a la minoría anglófona -que es perseguida por razones políticas en Camerún- y llegaron a Estados Unidos escapando de la persecución y tortura de la policía, dijo Sellers.Pero fue mientras ellos esperaban la audiencia de asilo que funcionarios de la prisión les ofrecieron la oportunidad de hacer dinero para cubrir sus necesidades básicas como llamadas telefónicas, comida y productos de aseo personal dentro del centro.Los migrantes a veces percibieron 50 centavos por hora o 15 dólares por semana independientemente de las horas trabajadas, en violación de leyes laborales tanto estatales como federales, de acuerdo con la querella."Ellos no tuvieron manera de saber que eso era ilegal sino hasta que consultaron con un abogado", dijo Sellers."Estaban realizando el mismo trabajo que hacemos todos nosotros. Merecen pagos por horas extra. Tienen derecho a percibir salarios prevalentes. Se les pagó mucho menos que eso".CoreCivic, con sede en Nashville, Tennessee, no contestó de momento a un mensaje que le envió la agencia The Associated Press en busca de comentarios.Sellers dijo que los migrantes no habían sido acusados de cargos criminales. Ahora son residentes estadounidenses y viven en Maryland y Ohio.Además, están pidiendo una compensación no especificada por pagos atrasados, daños y perjuicios.Los abogados dicen que hasta mil inmigrantes más detenidos en Cibola podrían haber trabajado bajo por salarios parecidos y podrían tener derecho a una compensación.

