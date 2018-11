Exigen a fiscal de EU alejarse de investigación sobre injerencia rusa

Washington DC.- Los principales legisladores demócratas aumentaron la presión sobre el fiscal general interino, Matthew Whitaker, para que se mantenga al margen de supervisar una investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, prometiendo ordenar que testifique a principios del próximo año.El representante Jerrold Nadler, quien sería el futuro presidente de la Comisión Judicial de la Cámara baja, afirmó el domingo que el panel planea citar a Whitaker a una audiencia el próximo año como su primer testigo."Debería recusarse. Ha expresado una hostilidad total hacia la investigación", dijo Nadler en el programa "This Week" de ABC News. "Su designación es simplemente parte de un ataque a la investigación de Robert Mueller"."Las preguntas que le haremos serán sobre su hostilidad expresada hacia la investigación, y cómo puede supervisarla cuando se ha expresado (así), cuando ha salido a decir que la investigación no es válida", señaló el propio Nadler en el "Estado de la Unión" de CNN. "En una carta al jefe de ética del Departamento de Justicia, el máximo demócrata en el Senado Chuck Schumer, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otras importantes figuras del partido recomendaron a Whitaker abstenerse de supervisar la pesquisa del Fiscal especial Mueller."Permitir que un abierto opositor de la investigación la supervise minará severamente la confianza pública en el trabajo del Departamento de Justicia sobre este asunto de crítica importancia", según la carta.Los demócratas también han cuestionado si Whitaker fue nombrado de forma adecuada para asumir el cargo."Si no se recusa, si tiene alguna participación en esta investigación sobre Rusia, vamos a averiguar si se ha comprometido con el Presidente sobre la pesquisa, si está sirviendo como un informante alterno para el Presidente o sus abogados", dijo Adam Schiff, quien sería líder de la Comisión de Inteligencia de la Cámara baja a NBC.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.