Ofrecen vacunas gratis

El Departamento de Bomberos (EPFD) hizo un llamado a la comunidad para que acudan y aprovechen el Programa de Vacunación Gratuita para protegerse de las enfermedades propias de la temporada invernal como la influenza y neumonía, informaron las autoridades del sector salud.Todos los miércoles y durante los meses de enero a abril, los oficiales del Departamento de Bomberos estarán aplicando la vacuna en dos locaciones, una en el área Central, 5415 Trowbridge Dr. y otra en el Valle Bajo, 9418 N Loop Dr.El teniente Ricardo Carpio de EPFD dijo que el programa tiene como objetivo atender la demanda de pacientes que carecen de seguro médico.“Ahorita estamos vacunando a las personas para protegerlas del ‘flu’ y para que no sufran por este malestar”, dijo el funcionario minutos antes de cerrar el consultorio.Explicó que el programa está enfocado a atender a todos los residentes del estado de Texas establecidos en los condados de El Paso y Hudspeth que no cuenten con una aseguranza o aquellos que cuenten con Medicaid.En la atención a la salud se proporcionan exámenes gratuitos de presión arterial y glucosa para pacientes de cualquier edad, vacunas gratuitas contra la gripe para pacientes mayores de 18 años y vacunas gratuitas contra la neumonía para los mayores de 65 años.Para el mes de enero se aplicarán las vacunas contra la gripe los días miércoles 9, 16, 23 y 30 en el edificio de EPFD Safety Health and Outreach Center, ubicado en el 5415 Trowbridge Dr. En un horario de 1:00 a 5:00 PM.El jueves 17 de enero se dará servicio en la estación de bomberos 26, ubicada en el 9418 N Loop Dr. En un horario de 3:00 a 6:00 PM.“El objetivo del programa es aumentar el bienestar de la comunidad”, subrayó Carpio, a la vez que invitó a los residentes a llamar al 311 o que visiten la página oficial de la dependencia, en las ligas www. health.elpasofire.org y salud.elpasofire.org o bien seguirlos en las redes sociales para español en Facebook y Twitter para actualizaciones.De acuerdo al sector salud las personas con mayor riesgo a contraer la influenza son los menores de cinco años de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores de 65 años.La mayoría de las personas que contraen la influenza, señalan, podrían tener una enfermedad leve, no necesitarán atención médica ni medicamentos antivirales, y se prevé una recuperación en menos de dos semanas.Sin embargo, algunas personas tienen mayores probabilidades de desarrollar complicaciones por la influenza que pudieran requerir hospitalización y, a veces, provocar la muerte.Neumonía, bronquitis, sinusitis e infecciones del oído son algunos ejemplos de complicaciones relacionadas con la influenza.La influenza también puede agravar otros problemas de salud crónicos. Por ejemplo, las personas con asma pueden sufrir ataques de asma mientras tienen influenza y las personas con insuficiencia cardiaca congestiva crónica pueden presentar un agravamiento de su afección desencadenado por la influenza, dieron a conocer los especialistas.Los médicos recomiendan que todas las personas de 6 meses de edad en adelante se vacunen anualmente contra la influenza, incluso cuando los virus contra los que brinda protección la vacuna no hayan variado desde la temporada anterior.El motivo es que la protección inmunitaria que adquiere una persona al vacunarse disminuye con el tiempo, por lo que es necesario vacunarse anualmente para obtener la mejor u "óptima" protección contra la influenza.Personal del Departamento de Salud recomienda que para prevenir la gripe la persona debe cubrirse si tiene tos, lavarse las manos antes de comer, reposar en casa en caso de estar enfermo y llamar al doctor si hay fiebre arriba de los 38 grados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.