Salió de su natal Guatemala huyendo de la delincuencia y pobreza. Ahora un migrante, que fue liberado recientemente por ICE, se encuentra tras las rejas acusado de intento de violación.Se trata de Francisco Tojin Maldonado, de 23 años, quien enfrenta un cargo por querer abusar de una centroamericana que también busca asilo en EU, informó la Policía de El Paso (EPPD).Tojin Maldonado es parte del grupo de familias migrantes que han sido liberadas por Agencia de Control de Aduanas (ICE) para llevar su proceso de asilo político en libertad y están siendo ayudadas por Casa Anunciación, una organización promigrantes.Los hechos se registraron la mañana del pasado 8 de enero en uno de los moteles que utiliza esta organización para albergar a migrantes por la falta de espacio en sus refugios.De acuerdo con las investigaciones preliminares de EPPD, Tojin Maldonado entró a una de las habitaciones e intentó abusar sexualmente de una mujer también de origen guatemalteco.Presuntamente ella bañando a su hija de dos años cuando el hombre ingresó a la habitación, ya que la puerta estaba abierta para que los voluntarios de Casa Anunciación pudieran entrar y salir sin problema.Enrique Carrillo, vocero de EPPD, indicó que cuando la mujer vio a Tojin Maldonado dentro del cuarto le dijo que se retirara, pero este hizo caso omiso a las peticiones de la víctima.Las investigaciones revelaron que en lugar de salir del cuarto, el hombre se acercó a la víctima y le hizo tocamientos por debajo de la ropa mientras se abalanzaba sobre ella.La mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio, por lo que los voluntarios que estaban en el lugar llegaron a la habitación para ver lo que pasaba.El hombre aprovechó la confusión del momento para correr hacia su habitación con su hijo de tan solo seis años.Elementos de EPPD arribaron al lugar luego de recibir el reporte y se dirigieron directamente al cuarto de Tojin Maldonado.Carrillo explicó que mientras los oficiales lo cuestionaban el hombre se negó a cooperar con los uniformados y se negó a identificarse.Los oficiales tuvieron que recurrir a elementos de la Patrulla Fronteriza, quienes identificaron al hombre.Tojin Maldonado fue detenido y recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 30 mil dólares.El hijo de Tojin Maldonado se encuentra en custodia de las autoridades mientras es entregado a sus familiares.Rubén García, director de Casa Anunciación, dijo el miércoles en conferencia de prensa que esta es la primera ocasión que se registra un incidente así.“Desde 2014 que ICE ha estado liberando alrededor de 200 mil migrantes con nosotros (Casa Anunciación) y esta es la primera vez ocurre un incidente en el que tuvimos que llamarle a la Policía”, dijo García.El director de Casa Anunciación aseguró que esto que él considera un incidente aislado servirá para alimentar varias “agendas políticas” a nivel nacional, haciendo referencia al presidente Donald Trump.Trump, en más de una ocasión, ha tratado de promover la construcción del muro y sus políticas antiinmigrantes alegando que estas personas son solo criminales y violadores.“Es muy trágico que se tengan que usar momentos así para satanizar la imagen de los migrantes. Para mí eso es inaceptable y el presidente lo sabe bien, pero si ya tienes cierta perspectiva vas a hacer que estos incidentes embonen en tu forma de pensar”, enfatizó.Al cuestionarle a García sobre si este incidente cambiará de alguna manera los protocolos para garantizar la seguridad de los migrantes, el director comentó que no era posible garantizar nada.“Yo le pregunto a cualquier persona si cuando llevan a su hijo a la escuela pueden garantizar que el niño va a llegar bien, si ustedes pueden garantizar algo en la vida por favor díganme cómo porque tengo mucho interés”, expresó.Agregó que un solo incidente en cinco años no provocará cambios en la forma que ellos trabajan con los migrantes.Dijo que los migrantes que se estaban hospedando en este motel fueron movidos a otros refugios por razones externas al incidente con Tojin Maldonado.“Este motel ya no está en uso, no tiene nada que ver con lo que pasó. Ya estamos recibiendo menos migrantes y tomamos la decisión de sacarlos de ahí y llevarlos a otro refugio y haremos lo mismo en los próximos días con los otros moteles”, explicó.Precisó que la víctima ya no se encuentra en El Paso, ya que se le proporcionó el medio para que pudiera llegar con sus familiares en otra parte del país para esperar ahí su cita con un juez de migración.Christina Acosta, vocera de la Oficina del Sheriff de El Paso (EPCSO), quienes se hacen cargo de la cárcel del condado donde se encuentra recluido Tojin Maldonado, confirmó a El Diario de El Paso que el hombre tiene un candado de detención por parte de ICE.En caso que Tojin Maldonado fuera liberado por las autoridades locales por cualquier motivo, en ese momento sería detenido por ICE.En entrevista previa Leticia Zamarripa, vocera de ICE, explicó que esta medida se toma cuando algún migrante enfrenta cargos criminales.“ICE pone estos candados cuando se sospecha que un migrante puede ser deportado. Esto siempre y cuando el migrante que enfrenta cargos criminales sea condenado y cumpla su sentencia”, concluyó.

