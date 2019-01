Muere la persona de mayor edad en EU a los 114 años

Cleveland – Lessie Brown, una mujer de Ohio considerada la persona de mayor edad en Estados Unidos, murió el martes a los 114 años, dijo uno de sus nietos.Brown, que vivía con una de sus hijas, falleció en la casa ubicada en Cleveland Heights, de acuerdo con su nieto Ronald Wilson.En 2013, Brown dijo que era la voluntad de Dios que ella hubiera vivido tanto tiempo. Otros en su familia atribuyeron su longevidad al hecho de que comía un camote casi todos los días hasta después de que cumplió 100 años.“Oh, no lo sé. Muchos de ellos dicen que es porque comí muchos camotes, pero no creo que sea eso. No lo sé, la voluntad de Dios”, comentó a la televisora WJW cuando celebró su cumpleaños 109.Brown nació en 1904 en Georgia y creció en una granja cerca de Stockbridge, en las afueras de Atlanta. Fue una de 12 hijos y se mudó a Cleveland con su familia cuando tenía 18 años.Se casó unos cuatro años después y tuvo cinco hijos, tres mujeres y dos hombres. Su esposo, Robert Brown, falleció en 1991.La mujer asistió a la Iglesia Bautista Emmanuel en Cleveland por más de 70 años.Una de las hijas de Brown, Verline Wilson, comentó al sitio web Cleveland.com que su madre le respondió “eso es bueno” cuando le dijo en mayo de 2018 que era la persona de mayor edad en el país, luego de que Delphine Gibson, de Huntingdon, Pensilvania, murió a los 114 años el 9 de mayo de ese año.Se cree que la persona de mayor edad en el mundo es la japonesa Kane Tanaka, de 116 años y quien vive en la isla sureña de Kyushu, de acuerdo con el Grupo de Investigación de Gerontología en Sandy Springs, Georgia.Brown cumplió 114 años en septiembre y celebró el acontecimiento con dos de sus hijas y sus nietos.El funeral de Brown se llevará a cabo en la Iglesia Bautista Emmanuel, pero todavía no se han terminado los preparativos, dijo Rhonda Pope, la asistente administrativa de la iglesia.

