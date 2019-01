Cesan al director de Humane Society acusado de fraude

Jeffery Luke Westerman, quien fungía como director ejecutivo de la Humane Society de El Paso (HSEP), fue despedido de su cargo, informó la institución en un comunicado.“Temprano en este día, la mesa directiva de la Humane Society of El Paso ha despedido formalmente a Luke Westerman como director ejecutivo de la organización”, afirmó Elke Cumming, presidente del consejo de HSEP, en un comunicado emitido el martes.“Julia Rutledge, quien por mucho tiempo ha sido nuestra directora de operaciones, será la directora ejecutiva temporal, mientras se inicia el proceso de búsqueda por un director ejecutivo permanente”, agregó Cumming.La historia de Westerman, joven corredor de bolsa que hizo a un lado una prometedora carrera en Wall Street para proteger a las mascotas de El Paso, tuvo un drástico giro cuando se le fincaron cargos por 19 delitos financieros, entre ellos fraude y robo a particulares.De acuerdo a la Fiscalía del Condado de Franklin, Westerman fue acusado de solicitar más de 700 mil dólares a 10 inversionistas, todos residentes de Ohio, en un esquema que resulto fraudulento, y donde se supo tras la investigación del caso que se habían malversado fondos por una suma aproximada a los 300 mil dólares, mismos que el acusado utilizó en gastos personales.Tras los hechos Westerman se presentó en audiencia donde se declaró no culpable de los cargos, pero fue detenido, procesado, y posteriormente liberado bajo el pago de una fianza de 50 mil dólares, pero con las reservas de la ley.Los delitos de los cuales se acusa a Westerman sucedieron en el año 2010, y del 2013 hasta diciembre del 2016 en Ohio, donde tenía su residencia antes de mudarse a El Paso.Westerman fue nombrado director ejecutivo de la HSEP el mes de noviembre del 2017.Tras un año de desarrollar una labor altruista en esta frontera, de lograr disminuir el número de mascotas sacrificadas y de elevar el número de adopciones, el pasado 27 de diciembre se dio a conocer que se había librado una orden de arresto en Ohio contra de Westerman por los delitos mencionados.En el comunicado de la HSEP se sostiene que las investigaciones del caso no apuntan a que Westerman defraudó la confianza que se le dio al otorgarle el cargo directivo, ya que en apariencia la integridad financiera de la organización no ha sido quebrantada.Sin embargo, HSEP afirmó que realizará una investigación más profunda de sus registros financieros.De acuerdo a Cumming, será una firma independiente la que de nuevo, como en años pasados, se haga cargo de realizar una auditoría anual sobre los estados financieros de la institución a lo largo del 2018.

