En riesgo, $140 billones de reembolsos de taxes

Las consecuencias del cierre parcial –shutdown–del Gobierno federal, que cumple dos semanas hoy sábado, son desastrosas para la población de bajos ingresos que depende de apoyos gubernamentales o requiere que se procesen sus reembolsos de impuestos sobre la renta por parte del Servicio Interno de Impuestos (IRS) de manera casi inmediata.También están en la cuerda floja los 800 mil empleados federales a quienes no se les está pagando o han sido descansados sin goce de sueldo. Pero eso no parece preocuparle al presidente Donald Trump, quien advirtió el viernes que el “apagón” podría extenderse por meses, si no le dan fondos que pide para su muro fronterizo.Las estampillas de comida para 38 millones enfrentan reducciones y más de 140 billones de dólares quedarían congelados si el cierre se extiende a febrero, con un daño directo a la economía nacional. De igual manera la vivienda subsidiada de unos 40 mil paseños permanece en la incertidumbre.Trump incluso amagó el viernes en una conferencia de prensa con decretar la construcción del muro como un asunto de seguridad nacional.El cierre parcial del Gobierno ha afectado a turistas, ha retrasado la recolección de basura de parques nacionales y ha dejado a miles de trabajadores sin pago alguno.Localmente, el Parque Nacional Chamizal Memorial se encuentra abandonado, sin un alma entre sus jardines. Al tratarse de comunicar con la oficina de operaciones locales, una grabadora contesta: “Debido al cierre parcial del Gobierno, estaremos fuera de operaciones, favor de dejar un mensaje y trataremos de regresar la llamada en cuanto el Gobierno abra de nuevo”.Y es que desde el 22 de diciembre, la gran mayoría de los empleados federales se han visto obligados a quedarse en casa sin paga; se les ha prohibido realizar cualquier trabajo, incluso responder correos electrónicos.El Diario de El Paso trató de ponerse en contacto con uno de los oficiales del Parque Chamizal para obtener más información de cómo afecta localmente el cierre gubernamental a la frontera, sin embargo, ninguna respuesta fue otorgada.El único mensaje a los medios fue un comunicado en donde se establece que debido al lapso de las asignaciones y el cierre del Gobierno federal, Chamizal National Memorial permanecerá cerrado por la seguridad de los visitantes y los recursos del parque.Los caminos, miradores, senderos y memoriales al aire libre del parque permanecerán accesibles para los visitantes, pero los servicios de emergencia y rescate serán limitados, se anexa en el escrito.Otro de los grandes afectados, es el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). Esta es una de las siete agencias directamente afectadas por el enfrentamiento entre el Congreso y el presidente Donald Trump, quien reclama 5 billones en fondos para el muro fronterizo.Por su parte, la Autoridad de Vivienda de El Paso (HACEP) –órgano que depende de HUD–, dio a conocer que continuará trabajando con normalidad por lo menos hasta que se terminen los fondos para no realizar interrupciones.Gerald Cichon, director ejecutivo de HACEP, declaró a El Diario de El Paso que hasta ahorita, el servicio continúa, pero la incertidumbre también.“Estamos bien por lo menos hasta el final de enero, si el cierre del Gobierno sigue en febrero, tendremos que hacer una reevaluación financiera y ver cómo se manejaría la situación”, expresó.El servicio de vivienda en El Paso presta hogar a 40 mil residentes así como a dos mil propietarios, vendedores y contratistas. Igualmente, 230 empleados dependen de la misma.Cichon agregó que no saben cuánto tiempo seguirá el cierre, mismo que podría poner en riesgo a miles de inquilinos si el cierre se prolonga hasta febrero.La relación de HACEP con HUD es directa, básicamente HUD provee fondos a la agencia paseña.“Aunque son muchos programas que dependen de diferentes fondos gubernamentales, HUD nos proporciona los pagos, es decir, HACEP tenemos vouchers y HUD nos da el cheque”, dijo Cichon.A nivel nacional, la mayoría de las actividades rutinarias de HUD se han suspendido, incluidas las inspecciones obligatorias de salud y seguridad de viviendas para familias de bajos ingresos, personas mayores y personas con discapacidades, según el plan de contingencia de cierre que HUD publicó en su sitio web.Debido a que el cierre de Gobierno comenzó poco antes de Navidad, el impacto inicial del cierre no fue muy sonado, pero ya ha durado dos semanas.Según el plan de contingencia de HUD, aproximadamente el 95 por ciento de sus 7 mil 500 empleados han sido suspendidos sin sueldo.

