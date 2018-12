Contradice a CBP familia de Jakelin

A través de sus abogados, la familia de la menor guatemalteca que murió al estar bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, contradijo la versión oficial sobre su deceso, al afirmar que la niña fue alimentada y bebió agua antes de ser detenida por las autoridades.Jakelin Caal Maquin, de 7 años de edad, fue puesta bajo custodia junto a su padre el pasado 6 de diciembre en las inmediaciones de Lordsburg, Nuevo México, por agentes de la Patrulla Fronteriza.“La familia pide una investigación objetiva y completa y pide a los investigadores que se realice dentro de parámetros nacionales de arresto y custodia de niños”, señalan los juristas en un comunicado.Trascendió que la menor vomitó y posteriormente dejó de respirar cuando era transportada a una estación de la Patrulla Fronteriza, y que paramédicos lograron revivirla en un par de ocasiones, antes de trasladarla en un helicóptero ambulancia a la ciudad de El Paso.El personal de emergencia dijo que la menor presentaba una temperatura corporal de 105.7 grados Fahrenheit (40.9 centígrados) justo antes de ser aerotransportada a El Paso, donde a pesar de los esfuerzos del personal médico la niña murió el 8 de diciembre.Mientras las autoridades reportaron que Jakelin había pasado varios días sin comer y sin beber, este sábado el padre de la menor sostuvo por medio de sus abogados, que dichas afirmaciones no eran correctas.La voz de Nery Gilberto Caal Cuz, guatemalteco de 29 años de edad, se dejó escuchar por medio de un comunicado dado a conocer por Rubén García, director de Casa Anunciación de El Paso, refugio donde se encuentra tras ser procesado por las autoridades.“El padre de Jakelin se encuentra agradecido con quienes trataron de salvar la vida de la niña en Nuevo México y en Texas. Sin embargo, es importante clarificar algunos puntos clave de lo que ha sido reportado acerca de la muerte de Jakelin”, dice el comunicado firmado por los abogados Enrique Moreno y Lynn Coyle que representan a Caal Cuz.En el primero de los 3 puntos que reflejan la postura de los afectados se estipula en el comunicado leído por García en Casa Anunciación:“Antes de estar bajo custodia del CBP (Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza), y contrario a lo que se ha reportado de que Jakelin ‘no había comido o tomado agua por varios días’, Jakelin no había cruzado el desierto por días. El papá de Jakelin la tuvo bajo su cuidado –se aseguró que fuera alimentada y tomara suficiente agua”.“Ella y su padre solicitaron asilo a la Patrulla Fronteriza tan pronto habían cruzado la frontera. Ella no sufrió de falta de comida o agua al aproximarse a la frontera”, refiere el comunicado.En el punto número 2 se afirma sobre el padre y su hija:“Jakelin y su padre hablan el idioma q’eqchí’ y español como su segunda lengua. Ninguno de los dos habla inglés. Sin embargo, el CBP se apoya en formas firmadas por el padre de la menor que están escritas en idioma inglés. Esto es inaceptable para cualquier agencia de Gobierno al tener a personas bajo custodia y hacerles firmar documentos en un lenguaje que claramente no entienden”, subraya el comunicado.En el tercer punto se dijo que la oficina del Médico Forense del Condado de El Paso, que condujo la autopsia de Jakelin, no ha hecho público algún pronunciamiento sobre la causa de la muerte de la menor.“De hecho, ni el Médico Forense o el Providence Children’s Hospital (donde se declaró muerta a la menor) han entregado los registros al padre de Jakelin”, sostienen los abogados que llevan el caso de la familia guatemalteca.“Queremos pedir a los medios de comunicación y a las agencias federales que cesen de hacer especulaciones sobre la causa de muerte hasta que los documentos sean entregados a la familia de Jakelin. Declaraciones prematuras e inexactas afectan la integridad de la investigación”, subraya el tercer punto.Asimismo se pidió a los numerosos representantes de los medios de comunicación, que han acudido a cubrir el hecho, a que comprendan la necesidad de privacidad del padre de la menor en estos momentos de duelo. [email protected]

