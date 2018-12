Amenaza Trump con cerrar gobierno si no hay muro

Washington – En una disputa pública con líderes demócratas, el presidente Donald Trump amenazó repetidamente con paralizar al gobierno si el Congreso no aprueba los fondos necesarios para construir un muro en la frontera con México.Trump hizo los comentarios al inicio de un encuentro con la representante Nancy Pelosi y con el senador Chuck Schumer, mientras se acerca un posible cierre parcial para el 21 de diciembre, cuando expira el financiamiento de algunas agencias. El presidente y Pelosi se enfrascaron en si la Cámara de Representantes o el Senado retrasaban su propuesta. Trump y Schumer se atacaron mutuamente sobre la importancia de las elecciones legislativas y quién será el responsable en caso de haber un cierre.“Si no recibimos lo que queremos, de una u otra forma, ya sea a través de ustedes, el ejército, a través de lo que quieras, cerraré el gobierno”, fue el ultimátum de Trump. “Haré el trabajo. Seré yo el que lo cierre”.La discusión televisada fue el primer encuentro con los demócratas tras sus victorias en las elecciones para la Cámara de Representantes. Ofreció una extraordinaria presentación pública de la forma tan dividida en que el gobierno podría trabajar, o colapsar, en los próximos dos años, conforme se acercan las elecciones presidenciales del 2020.Después del encuentro, Pelosi dijo que la confrontación con Trump fue “incivil” y se vanaglorió de que ella y Schumer lograron que el mandatario “reconociera totalmente que el cierre es su idea”.“Para él es como una cuestión de hombría”, dijo Pelosi a los legisladores demócratas de regreso en el Capitolio. “Como si se pudiera asociar la hombría con él. Esta cosa del muro”.Los comentarios de Pelosi fueron descritos por un asesor que estaba en la sala, pero no tenía autorización para hablar públicamente.Mientras tanto, Schumer dijo a la prensa: “Este cierre de Trump, el berrinche que parece hacer, no le conseguirá su muro y afectará a muchas personas”.El líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell le dijo a la prensa que no ha perdido las esperanzas de que se pueda evitar un cierre. Dijo que a veces hay “magia” en el Congreso antes de Navidad, cuando los legisladores desean dejar Washington.“Me gustaría ver un final no abrupto”, dijo McConnell en el Capitolio.El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, reconoció el martes que la actual cámara baja tiene que aprobar una ley que incluye los 5 billones de dólares para el muro que Trump ha solicitado. Es probable que Ryan carezca de los votos necesarios de los republicanos, que perderán su mayoría para final del mes.Trump quiere mucho más para su muro que los mil 600 millones de dólares que el Senado ha acordado dar para la seguridad fronteriza, incluidas barreras físicas y tecnología a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.La reunión en la Oficina Oval entre Trump, el vicepresidente Mike Pence y los demócratas comenzó cortésmente, cuando Trump señaló el avance en la ley de justicia criminal en el Senado. Pero la sesión rápidamente se acaloró cuando prometió su muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.El mandatario dijo con una sonrisa: “Y luego tenemos lo fácil: el muro. Eso será lo más fácil de todo, ¿qué piensas Chuck?”. Schumer respondió severamente: “Se llama financiar al gobierno”.Cuando Pelosi dijo que Trump no tenía suficiente apoyo para el muro en la Cámara de Representantes, Trump interrumpió: “Nancy, lo tengo”.Pelosi después agregó: “Esto se ha ido en picada”.Cuando Pelosi y Schumer señalaron la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas, el presidente preguntó si los republicanos habían ganado el Senado en las elecciones de noviembre.“Cuando el presidente presume que ha ganado Dakota del Norte e Indiana, está en verdaderos problemas”, replicó Schumer sonriendo.Pence, antes miembro de la Cámara de Representantes, se mantuvo en silencio mientras Trump y los dos demócratas discutían. Pence después dijo que la reunión fue una “buena discusión”. Al pedirle que describiera el ambiente en la sesión privada que siguió a la discusión pública, Trump dijo: “franco”.Pelosi y Schumer han exhortado a Trump a apoyar una medida que incluye media docena de iniciativas de gasto público en gran parte aceptadas por legisladores, además de una medida separada que financia al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a los niveles actuales hasta el 30 de septiembre. La ley para el DHS incluye unos mil 300 millones de dólares para cercas y otras medidas de seguridad fronteriza.Si Trump rechaza eso, los demócratas exhortan a mantener el financiamiento de las partidas restantes a los niveles actuales hasta el 30 de septiembre.“Le dimos al presidente dos opciones que mantendrían al gobierno en funciones”, dijeron Pelosi y Schumer en un comunicado tras la reunión. “Es su decisión aceptar una de esas opciones o cerrar al gobierno”.Pelosi, quien busca convertirse en la presidenta de la Cámara de Representantes cuando se reúna el nuevo Congreso en enero, dijo que ella y muchos otros demócratas consideran que el muro es “inmoral, inefectivo y caro”. Señaló que Trump prometió durante la campaña de 2016 que México pagaría el muro, una idea que México ha rechazado reiteradamente.Si los demócratas se niegan a apoyar el muro, el ejército construirá las secciones faltantes, dijo Trump. “El muro se construirá”, insistió.El representante Bennie Thompson, demócrata de Mississippi y próximo presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo que usar al ejército para construir el muro “simplemente no tiene sentido. Puedo pensar en cosas mucho más importantes que podemos hacer con el ejército que construir una cerca”.McConnell dijo que las circunstancias “comenzaban a parecerse a una película que ya vimos”, mencionando que los demócratas forzaron un breve cierre en enero a causa de una disputa por las políticas inmigratorias.“No resultó muy bien”, dijo. “La realidad es que la petición del presidente es totalmente razonable”.Schumer y otros demócratas apoyaron una ley en 2006 que autorizaba cientos de kilómetros (millas) en cercas a lo largo de la frontera sureña, dijo McConnell, exhortando a los demócratas a respaldar otra vez las barreras físicas, cualesquiera que sean, a lo largo de la frontera.